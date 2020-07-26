Автомобильный видеорегистратор JADO D350S с сенсорным экраном на 3,5 дюйма оснащён камерой с разрешением 1920 x 1080 пикселей и углом обзора 300 градусов, датчиком движения, а также ИК-камерой, предназначенной для записи в тёмное время суток и фронтальной камерой.

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Кроме того, устройство имеет слот для SD-карты, поддерживает wifi-подключение и различные конфигурации внешней памяти на выбор: от 16ГБ до 64ГБ.

Цена: US $59.99 - 114.99

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Кабельный коннектор ONTi для витой пары с легким металлическим корпусом. Отлично подходит для быстрого создания надёжных сетевых подключений.

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С его помощью вы будете спокойны за безопасность и скорость подключения, можно использовать несколько раз. Для покупки коннектор доступен в четырех цветовых исполнениях.

Цена: US $7.73 - 598.77

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Смартфон XGODY A50 с 6.5-дюймовым экраном разрешением 480 х 960 пикселей работает на 4-ядерном процессоре под управлением Android 9.0 и оснащён памятью на 1ГБ/4ГБ, двумя слотами под sim-карты, Gps, wifi и Bluetooth 4.0.

Гаджет имеет тройную основную камеру с главным датчиком на 5 Мп, одну фронтальную на 5 Мп и аккумуляторную батарею ёмкостью 3000 мАч. Покупателям предлагаются на выбор смартфоны трёх цветов: элегантный чёрный, кристальный зелёный и градиентный фиолетовый.

Цена: US $45.99 - 60.99

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Удобная поясная сумка для мужчин на длинном ремешке, который можно легко регулировать, изготовлена из водонепроницаемого прочного материала.

Идеально подходит для путешествий, пеших прогулок, охоты или велоспорта. В магазине сумка доступна в четырёх вариантах: с синим, чёрным, серым и красным логотипом.

Цена: US $15.37 - 17.26

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