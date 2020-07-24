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2 din-автомагнитола Podofo 7018B с 7-дюймовым HD-экраном работает от 12 вольт на операционной системе Android, оснащена 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, FM-радио, MP5-плеером, Bluetooth 2.0, поддерживает камеру заднего вида и дистанционное управление.

Размер гаджета составляет 178 мм х100 мм х50 мм при весе 890 граммов. Можно заказать бесплатную доставку товара со склада в России.

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Цена: US $24.99 - 117.55

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Беспроводные наушники Brightside Q8L с сенсорным управлением и световым индикатором на кейсе-повербанке с ёмкостью 300 мАч используют для подключения Bluetooth 5.0. Максимальное расстояние работы беспроводного девайса составляет 10 метров.

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Ёмкость аккумулятора одного наушника равна 35 мАч. В активном режиме наушники работают около 3-4 часов, в режиме ожидания - около 100 часов, время зарядки занимает до 1-1,5 часа.

Цена: US $12.56 - 13.16

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Необычные музыкальные шкатулки, выполненные в стиле стимпанк, заинтересуют не только детей, но и взрослых, так как их нужно собирать своими руками и они к тому же двигаются. Общее время сборки одной такой стильной шкатулки занимает около 5 часов, дети это могут делать с родителями.

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Каждая шкатулка-конструктор имеет свою мелодию и определённое количество деталей, которые пронумерованы для удобства сборки. В магазине предлагаются на выбор пять вариантов изделия.

Цена: US $25.99 - 29.99

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Сабельная электрическая проводная ножовка от известной компании-производителя инструментов WORKPRO предлагается в комплектации с набором полотен, которые предназначены для работы с различными видами материалов, например, такими, как древесина, металл или пластмассы.

Электропила имеет эргономичный дизайн с мягкой силиконовой ручкой и подходит для работы как правой, так и левой рукой. Вес инструмента составляет 2,1 кг. Есть возможность заказать быструю и бесплатную доставку покупки с российского склада.

Цена: US $49.99 - 69.99

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Портативная колонка GGMM M4 с ретро-дизайном имеет мощность 40 Вт, поддерживает Wi‑Fi, Bluetooth, AirPlay, DLNA и синхронизацию с гаджетами, работающими на операционных системах iOS, Android и Windows.

Корпус колонки выполнен из дерева, алюминия и покрыт искусственной кожей. Для переноски устройства предусмотрен удобный плечевой ремень. Есть доставка со складов в Российской Федерации.

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Цена: US $57.25 - 72.50

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