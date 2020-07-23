Проектор ThundeaL T26 с оптическим разрешением 1920x1080 P. Выдаёт световой поток яркостью 5500 люменов. Для подключения к источнику видео- и фото-контента имеются порты HDMI, VGA и USB. Срок службы светодиодной лампы — около 30000 часов.

Цена: US $164.04

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Портативный цифровой мультиметр MS8212A выполненный в форм-факторе ручки. Прибор оснащён ЖК-дисплеем с подсветкой и бесконтактным индикатором для безопасного измерения параметров постоянного и переменного тока, сопротивления, напряжения и т.д. Питается от двух ААА-батареек.

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Цена: 1 893 руб.





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Ударная отвёртка для ослабления замороженных болтов и упорных крепежных элементов продаётся с комплектом из 8 бит. Весь набор поставляется в жёстком кейсе для хранения и переноски.

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Цена: US $16.79





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Компактный USB-паяльник оснащён встроенным ЖК-дисплеем и имеет функцию регулировки нагрева. Удобен, прежде всего, своей портативностью и тем, что его можно запитать через USB от ноутбука, адаптера или обычного повербанка, а при помощи кнопок выставить необходимую температуру нагрева, что также очень удобно.

Цена: US $17.98

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Беспроводной ручной пылесос Baseus поможет убрать пыль, крошки и другой мелкий мусор в салоне и багажнике автомобиля. В комплекте к товару прилагаются 3 насадки: с широким отверстием, со щёточкой и длинная с узким горлышком для уборки в труднодоступных местах. Есть возможность заказать доставку из России.

Цена: US $39.99

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