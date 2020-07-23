Недорогие и полезные товары с AliExpress: мультиметр ручного типа, USB-паяльник, ударная отвёртка и другие
Домашний проектор
Проектор ThundeaL T26 с оптическим разрешением 1920x1080 P. Выдаёт световой поток яркостью 5500 люменов. Для подключения к источнику видео- и фото-контента имеются порты HDMI, VGA и USB. Срок службы светодиодной лампы — около 30000 часов.
Цена: US $164.04
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Мультиметр ручного типа
Портативный цифровой мультиметр MS8212A выполненный в форм-факторе ручки. Прибор оснащён ЖК-дисплеем с подсветкой и бесконтактным индикатором для безопасного измерения параметров постоянного и переменного тока, сопротивления, напряжения и т.д. Питается от двух ААА-батареек.
Цена: 1 893 руб.
Ударная отвёртка
Ударная отвёртка для ослабления замороженных болтов и упорных крепежных элементов продаётся с комплектом из 8 бит. Весь набор поставляется в жёстком кейсе для хранения и переноски.
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Цена: US $16.79
USB-паяльник
Компактный USB-паяльник оснащён встроенным ЖК-дисплеем и имеет функцию регулировки нагрева. Удобен, прежде всего, своей портативностью и тем, что его можно запитать через USB от ноутбука, адаптера или обычного повербанка, а при помощи кнопок выставить необходимую температуру нагрева, что также очень удобно.
Цена: US $17.98
Беспроводной мини-пылесос
Беспроводной ручной пылесос Baseus поможет убрать пыль, крошки и другой мелкий мусор в салоне и багажнике автомобиля. В комплекте к товару прилагаются 3 насадки: с широким отверстием, со щёточкой и длинная с узким горлышком для уборки в труднодоступных местах. Есть возможность заказать доставку из России.
Цена: US $39.99
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