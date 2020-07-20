На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Многофункциональный ключ-трещотка R'DEER, оснащённый поворотным шарниром, укомплектован набором адаптеров и его головка вращается на 180 градусов.

реклама

Кроме того, благодаря небольшому размеру, инструмент легко носить с собой: длина составляет 192 мм, а вес - 338 граммов. Гаечный ключ сделан из высококачественной нержавеющей стали и имеет большой спектр применения.

Цена: US $20.58 - 22.54

Посмотреть товар

Беспроводное зарядное устройство компании Baseus подходит как для смартфонов различных популярных брендов (iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei и др.), так и для наушников AirPods, а также других гаджетов, которые поддерживают технологию Qi.



анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Устройство может одновременно заряжать сразу два смартфона, при этом для каждого гаджета предусмотрено по 5 ватт, тогда как общая мощность девайса составляет 10 ватт.

Цена: US $17.54

Посмотреть товар

реклама

Беспроводной дверной звонок YIFAN с автономным питанием имеет четыре режима работы, световой индикатор и регулировку громкости. Передатчик водонепроницаемый по стандарту IP44 и работает без батареек, а приёмник питается от электросети напряжением 110 - 240 В.

Расстояние приёма сигнала с передатчика до приёмника составляет 150 метров, громкость звонка - до 100 дБ, количество мелодий - 58 штук.

Цена: US $16.24 - 23.39

Посмотреть товар

Цифровой автоматический мультиметр MUSTOOL MT110 с защитой от высокого напряжения предназначен для измерения напряжения, переменного и постоянного тока сопротивления, ёмкости и т.д.

Прибор оснащён фонариком для работы в темноте и подсветкой для ЖК-дисплея. Питается от двух 1,5 V батареек типа ААА. Размеры портативного мультиметра компактные - 146 x 69 x 34 мм, а вес небольшой - 250 граммов.

Цена: US $16.78

Посмотреть товар

Дверная ручка для дома и офиса с биометрическим замком RAYKUBE поддерживает распознавание до 40 отпечатков пальцев и работает от четырёх батареек AAA по 1,5 V.





Замок изготовлен цинкового сплава R-S178 и предусмотрен как для левых, так и для правых дверей, толщина которых составляет от 35 до 50 мм. Кроме того, в ручке есть механический замок, который позволяет использовать его стандартно.

реклама





Цена: US $58.00 - 63.99

Посмотреть товар

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу в ВК ALIEXPRESSO и ТЕЛЕГРАМ-канал, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!