Недорогие и полезные товары с AliExpress: мультиметр, биометрический замок, универсальная зарядка и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Гаечный ключ-трещотка
Многофункциональный ключ-трещотка R'DEER, оснащённый поворотным шарниром, укомплектован набором адаптеров и его головка вращается на 180 градусов.
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Кроме того, благодаря небольшому размеру, инструмент легко носить с собой: длина составляет 192 мм, а вес - 338 граммов. Гаечный ключ сделан из высококачественной нержавеющей стали и имеет большой спектр применения.
Цена: US $20.58 - 22.54
Универсальная зарядка
Беспроводное зарядное устройство компании Baseus подходит как для смартфонов различных популярных брендов (iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei и др.), так и для наушников AirPods, а также других гаджетов, которые поддерживают технологию Qi.
Устройство может одновременно заряжать сразу два смартфона, при этом для каждого гаджета предусмотрено по 5 ватт, тогда как общая мощность девайса составляет 10 ватт.
Цена: US $17.54
Беспроводной звонок
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Беспроводной дверной звонок YIFAN с автономным питанием имеет четыре режима работы, световой индикатор и регулировку громкости. Передатчик водонепроницаемый по стандарту IP44 и работает без батареек, а приёмник питается от электросети напряжением 110 - 240 В.
Расстояние приёма сигнала с передатчика до приёмника составляет 150 метров, громкость звонка - до 100 дБ, количество мелодий - 58 штук.
Цена: US $16.24 - 23.39
Портативный мультиметр
Цифровой автоматический мультиметр MUSTOOL MT110 с защитой от высокого напряжения предназначен для измерения напряжения, переменного и постоянного тока сопротивления, ёмкости и т.д.
Прибор оснащён фонариком для работы в темноте и подсветкой для ЖК-дисплея. Питается от двух 1,5 V батареек типа ААА. Размеры портативного мультиметра компактные - 146 x 69 x 34 мм, а вес небольшой - 250 граммов.
Цена: US $16.78
Биометрический дверной замок
Дверная ручка для дома и офиса с биометрическим замком RAYKUBE поддерживает распознавание до 40 отпечатков пальцев и работает от четырёх батареек AAA по 1,5 V.
Замок изготовлен цинкового сплава R-S178 и предусмотрен как для левых, так и для правых дверей, толщина которых составляет от 35 до 50 мм. Кроме того, в ручке есть механический замок, который позволяет использовать его стандартно.
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Цена: US $58.00 - 63.99
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