Недорогие и полезные товары с AliExpress: бюджетные наушники, зарядная станция, смартфон и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Музыкальный цветочный горшок
Необычный цветочный горшок китайского бренда Vozzisoue сделан из пластика с эпоксидным покрытием и оснащён встроенной Bluetooth-колонкой с подсветкой. Управление осуществляется с помощью механических кнопок на корпусе и при прикосновении к листьям растения.
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Работает устройство от встроенного аккумулятора ёмкостью 1200 мАч, время полной зарядки которого составляет 4 часа, после чего можно активно пользоваться девайсом в течение 12 часов.
Цена: US $17.23
Бюджетные наушники
Гибридные накладные наушники имеют мягкие амбушюры, регулируемый обод и хорошее звучание. Подключаются к гаджетам с помощью модуля Bluetooth 5.0 или 3,5-миллиметрового кабеля, который нужно покупать отдельно, так как в комплект он не входит.
На наушниках предусмотрены встроенный микрофон, слот для SD-карты памяти и механические кнопки управления. В режиме воспроизведения музыки работают 15 часов, а в режиме разговора по синхронизированному смартфону - около 10 часов.
Цена: US $9.92 - 14.73
Зарядная станция
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Зарядное устройство производства компании HKHUIBANG оснащено разъёмом Type-C и семью USB-портами, один из которых поддерживает быструю зарядку по технологии QC 3.0. Также девайс имеет светодиодный дисплей, на котором отображается текущий ток, напряжение и состояние каждого разъёма.
Такая зарядная станция совместима со всеми смартфонами известных брендов, и идеально подходит для дома, офиса, путешествий и других помещений.
Цена: US $36.75
Смартфон
Смартфон Umidigi S5 Pro с 6,39‑дюймовым AMOLED‑экраном работает на процессоре MediaTek Helio G90T, под управлением операционной системы Android 10.0 и оснащён 6 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ.
За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4680 мАч. Для фото и видеосъёмки у смартфона имеется основная камера с сенсорами на 48, 16, 5 и 5 Мп и фронтальная на 16 Мп. Также смартфон поддерживает NFC.
Цена: US $269.99
Беспроводная дрель
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт бренда HEMUYOU продаётся в комплекте с набором из 12 сменных бит, двумя аккумуляторными батареями и зарядным устройством.
Дрель оснащена регулятором скорости вращения, светодиодным фонариком и имеет защиту от перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Скорость холостого хода составляет 1600 об./мин. Доступна бесплатная доставка со склада в России.
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Цена: US $41.67 - 48.94
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