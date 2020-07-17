Недорогие и полезные товары с AliExpress: шлифовальная машина Makita, электрическая отвёртка Xiaomi Mijia и другие
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Шлифовальная машина
Прямая шлифовальная машина Makita DGD800 – это один из лучших шлифовальных инструментов. Устройство имеет мощность 400 ватт, частоту вращения 25000 оборотов в минуту, звук 80 Дб, продуманную вентиляцию, охлаждающую двигатель и антискользящее покрытие корпуса с прорезиненными вставками.
Также стоит отметить конструкционные особенности этой модели Makita, а именно одноосное расположение шпинделя и ротора.
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Цена: US $127.00 - 248.00
Электрическая отвёртка
Этот аккумуляторный шуруповёрт бренда Xiaomi Mijia обладает не только компактностью и стильным дизайном, но и удобным футляром для хранения, укомплектованным двенадцатью сменными битами, выполненными из качественного металла, удлинительным стержнем и кабелем для зарядки.
Номинальная мощность инструмента – 3,6 V, ёмкость встроенного аккумулятора – 2000 мАч, скорость вращения – 200 оборотов в минуту.
Цена: US $36.82
Смарт‑часы
Умные часы NORTH EDGE E101-C с изящным круглым дисплеем, встроенными функциями фитнес‑трекера, а также дополнительным мониторингом пульса и кровяного давления, имеют водонепроницаемый корпус по стандарту IP67.
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На одном заряде смарт‑часы работают около 10 дней в режиме ожидания и около недели при активном использовании. Время зарядки гаджета, совместимого с системами Android и iOS, составляет 2 часа.
Цена: US $37.90
Внешний аккумулятор
Повербанк Floveme, обладающий ёмкостью 20000мАч, позволяет использовать его не только для зарядки мобильных телефонов, но и для более крупной электроники, например, планшетов или ноутбуков.
Девайс имеет прочный корпус с классическим дизайном, индикацию в виде светящихся синих светодиодов, уведомляющую пользователя об уровне заряда, входной порт USB Type-C, разъём MicroUSB и два выходных USB-порта.
Цена: US $14.40 - 15.99
Беспроводные наушники
Наушники‑вкладыши Amorno с необычным кейсом для зарядки, который подсоединяется к источнику питания напрямую с помощью USB‑штекера, имеют сенсорное управление, Bluetooth 5.0 + EDR и поддержку голосового помощника Siri.
Ёмкость аккумулятора наушников составляет 50 мАч, время работы в режиме ожидания – 120 часов, время зарядки USB -гарнитуры – 1 час.
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Цена: US $12.19
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