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Прямая шлифовальная машина Makita DGD800 – это один из лучших шлифовальных инструментов. Устройство имеет мощность 400 ватт, частоту вращения 25000 оборотов в минуту, звук 80 Дб, продуманную вентиляцию, охлаждающую двигатель и антискользящее покрытие корпуса с прорезиненными вставками.

Также стоит отметить конструкционные особенности этой модели Makita, а именно одноосное расположение шпинделя и ротора.

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Цена: US $127.00 - 248.00

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Этот аккумуляторный шуруповёрт бренда Xiaomi Mijia обладает не только компактностью и стильным дизайном, но и удобным футляром для хранения, укомплектованным двенадцатью сменными битами, выполненными из качественного металла, удлинительным стержнем и кабелем для зарядки.

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Номинальная мощность инструмента – 3,6 V, ёмкость встроенного аккумулятора – 2000 мАч, скорость вращения – 200 оборотов в минуту.

Цена: US $36.82

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Умные часы NORTH EDGE E101-C с изящным круглым дисплеем, встроенными функциями фитнес‑трекера, а также дополнительным мониторингом пульса и кровяного давления, имеют водонепроницаемый корпус по стандарту IP67.

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На одном заряде смарт‑часы работают около 10 дней в режиме ожидания и около недели при активном использовании. Время зарядки гаджета, совместимого с системами Android и iOS, составляет 2 часа.

Цена: US $37.90

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Повербанк Floveme, обладающий ёмкостью 20000мАч, позволяет использовать его не только для зарядки мобильных телефонов, но и для более крупной электроники, например, планшетов или ноутбуков.

Девайс имеет прочный корпус с классическим дизайном, индикацию в виде светящихся синих светодиодов, уведомляющую пользователя об уровне заряда, входной порт USB Type-C, разъём MicroUSB и два выходных USB-порта.

Цена: US $14.40 - 15.99

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Наушники‑вкладыши Amorno с необычным кейсом для зарядки, который подсоединяется к источнику питания напрямую с помощью USB‑штекера, имеют сенсорное управление, Bluetooth 5.0 + EDR и поддержку голосового помощника Siri.

Ёмкость аккумулятора наушников составляет 50 мАч, время работы в режиме ожидания – 120 часов, время зарядки USB -гарнитуры – 1 час.

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Цена: US $12.19

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