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Недорогие и полезные товары с AliExpress: портативный 15,6-дюймовый игровой монитор, HDMI‑адаптер и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Портативный игровой монитор

Мобильный Full HD монитор ZEUSLAP P15A обладает множеством плюсов. К этим достоинствам можно отнести полноразмерную диагональ на 15,6 дюйма, разрешение 1920х1080 пикселей, неплохой интерфейс, состоящий из USB и microUSB, HDMI, Wi-Fi, блок питания, который пригодится, если аккумулятор вдруг начнёт разряжаться, а также футляр‑подставку. 

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Монитор отлично подходит для применения в игровых и образовательных целях, а также для использования на работе, в ВУЗе или школе.

Цена: US $102.77

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HDMI‑адаптер

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Беспроводной адаптер GGMM, оснащённый разъёмом HDMI, позволяет выводить на экран телевизора с большой диагональю видео, фото и текстовый контент со смартфонов, планшетов и ПК в разрешении 1080р. 

Устройство поддерживает популярные стандарты AirPlay, MiraCast, DLNA и операционные системы IOS, Android, Mac, а также Windows. Компактный карманный адаптер весит всего 30 граммов.

Цена: US $10.21 - 31.28

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ТВ‑приставка

Медиаприставка Vontar HK1 Max работает на операционной системе Android 9.0, поддерживает 4K‑разрешение и технологию HDR, оснащена 2/4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 16/32/64/128 ГБ на выбор. 

Для подключения к телевизору имеется порт HDMI 2.0, также доступны интерфейсы Ethernet, USB 3.0, Wi‑Fi и Bluetooth и слот для microSD.

Цена: US $22.45 - 51.40

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IP‑камера

Смарт-камера XIAOMI идеально подходит для уличного расположения, так как специально для этих целей имеет водонепроницаемый корпус. 

Камера снимает в разрешении Full HD, выдавая на выходе чёткое изображение, оснащена механизм поворотного типа, модулем Wi‑Fi, двусторонней аудиосвязью, а также чувствительным ИК‑датчиком для детальной съёмки в темноте. 

Если на частной территории обнаружено движение, система сразу передаёт тревожное уведомление на синхронизированный смартфон через специальное приложение Mi Home. Есть возможность заказать товар с доставкой из России.

Цена: US $45.48 - 54.76

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