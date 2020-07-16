Недорогие и полезные товары с AliExpress: портативный 15,6-дюймовый игровой монитор, HDMI‑адаптер и другие
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Портативный игровой монитор
Мобильный Full HD монитор ZEUSLAP P15A обладает множеством плюсов. К этим достоинствам можно отнести полноразмерную диагональ на 15,6 дюйма, разрешение 1920х1080 пикселей, неплохой интерфейс, состоящий из USB и microUSB, HDMI, Wi-Fi, блок питания, который пригодится, если аккумулятор вдруг начнёт разряжаться, а также футляр‑подставку.
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Монитор отлично подходит для применения в игровых и образовательных целях, а также для использования на работе, в ВУЗе или школе.
Цена: US $102.77
HDMI‑адаптер
Беспроводной адаптер GGMM, оснащённый разъёмом HDMI, позволяет выводить на экран телевизора с большой диагональю видео, фото и текстовый контент со смартфонов, планшетов и ПК в разрешении 1080р.
Устройство поддерживает популярные стандарты AirPlay, MiraCast, DLNA и операционные системы IOS, Android, Mac, а также Windows. Компактный карманный адаптер весит всего 30 граммов.
Цена: US $10.21 - 31.28
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ТВ‑приставка
Медиаприставка Vontar HK1 Max работает на операционной системе Android 9.0, поддерживает 4K‑разрешение и технологию HDR, оснащена 2/4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 16/32/64/128 ГБ на выбор.
Для подключения к телевизору имеется порт HDMI 2.0, также доступны интерфейсы Ethernet, USB 3.0, Wi‑Fi и Bluetooth и слот для microSD.
Цена: US $22.45 - 51.40
IP‑камера
Смарт-камера XIAOMI идеально подходит для уличного расположения, так как специально для этих целей имеет водонепроницаемый корпус.
Камера снимает в разрешении Full HD, выдавая на выходе чёткое изображение, оснащена механизм поворотного типа, модулем Wi‑Fi, двусторонней аудиосвязью, а также чувствительным ИК‑датчиком для детальной съёмки в темноте.
Если на частной территории обнаружено движение, система сразу передаёт тревожное уведомление на синхронизированный смартфон через специальное приложение Mi Home. Есть возможность заказать товар с доставкой из России.
Цена: US $45.48 - 54.76
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