Недорогие и полезные товары с AliExpress: «умное» зарядное устройство, беспроводная ip-камера и другие
«Умное» зарядное устройство
Идеальное решение для тех, кто вынужден постоянно заряжать аккумуляторы разных модификаций. Четырехканальное устройство Liitokala способно обеспечивать одновременный заряд батареек разного формата, что очень удобно. AA, AAA, C, 18500, 18650 – подойдет любой стандарт, при том, что можно даже не соблюдать полярность.
Среди прочих особенностей – широкий диапазон тока от 0,5 до 2 А с возможностью самостоятельного регулирования, а также два режима работы, переключение между которыми осуществляется с помощью специальных кнопок.
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Цена: US $2.64 - 11.00
Беспроводная ip-камера Hiseeu 1080P
С этой компактной камерой появляется возможность всегда контролировать собственное имущество. Возможность головки устройства вращаться на 355 градусов в горизонтальном направлении и на 75 в вертикальном делает его максимально полезным, а наличие двухсторонней голосовой связи – функциональным.
Кроме того, посредством Wi-Fi можно синхронизировать камеру со смартфоном для мгновенного получения оповещений в случае малейшей опасности. Возможным является и расширение памяти устройства до 128 Гб.
Цена: US $16.90 - 41.90
Видео-регистратор DDPAI
Плотность современного трафика делает наличие автомобильного регистратора необходимостью. И этот вариант может стать оптимальным, причем не только благодаря своей низкой стоимости.
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Среди достоинств DDPAI – способность ведения записи в режиме 1080р с частотой 30 к/с, Wi-Fi и постоянные обновления со всеми инновационными решениями. Есть здесь и русифицированное меню.
Цена: US $38.34 - 58.01
Рюкзак для ноутбука
Рюкзак Gearmax для ноутбука с диагональю экрана 15,6 или 17,3 дюймов в зависимости от модели. Есть прочный плечевой ремень, карманы на лицевой стороне и скрытые внутренние. При желании сумку можно превратить в рюкзак или закрепить на ручке чемодана с помощью эластичного ремня.
Цена: US $33.99 - 34.55
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