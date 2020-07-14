Идеальное решение для тех, кто вынужден постоянно заряжать аккумуляторы разных модификаций. Четырехканальное устройство Liitokala способно обеспечивать одновременный заряд батареек разного формата, что очень удобно. AA, AAA, C, 18500, 18650 – подойдет любой стандарт, при том, что можно даже не соблюдать полярность.

Среди прочих особенностей – широкий диапазон тока от 0,5 до 2 А с возможностью самостоятельного регулирования, а также два режима работы, переключение между которыми осуществляется с помощью специальных кнопок.

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Цена: US $2.64 - 11.00

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С этой компактной камерой появляется возможность всегда контролировать собственное имущество. Возможность головки устройства вращаться на 355 градусов в горизонтальном направлении и на 75 в вертикальном делает его максимально полезным, а наличие двухсторонней голосовой связи – функциональным.

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Кроме того, посредством Wi-Fi можно синхронизировать камеру со смартфоном для мгновенного получения оповещений в случае малейшей опасности. Возможным является и расширение памяти устройства до 128 Гб.

Цена: US $16.90 - 41.90

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Плотность современного трафика делает наличие автомобильного регистратора необходимостью. И этот вариант может стать оптимальным, причем не только благодаря своей низкой стоимости.

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Среди достоинств DDPAI – способность ведения записи в режиме 1080р с частотой 30 к/с, Wi-Fi и постоянные обновления со всеми инновационными решениями. Есть здесь и русифицированное меню.

Цена: US $38.34 - 58.01

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Рюкзак Gearmax для ноутбука с диагональю экрана 15,6 или 17,3 дюймов в зависимости от модели. Есть прочный плечевой ремень, карманы на лицевой стороне и скрытые внутренние. При желании сумку можно превратить в рюкзак или закрепить на ручке чемодана с помощью эластичного ремня.

Цена: US $33.99 - 34.55

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