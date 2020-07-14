Недорогие и полезные товары с AliExpress: монитор для автомобиля, водонепроницаемая клавиатура и другие
Водонепроницаемая клавиатура
Клавиатура, которой не страшна вода – настоящая находка для тех, кто любит есть и пить за компьютером.
Надежная защита от воды, предусмотренная разработчиками Logitech, позволяет избежать любых неприятных казусов в этом направлении, а следовательно, и таких последствий, как дорогостоящий ремонт и замена комплектующих.
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Цена: US $29.25
Монитор для автомобиля
С таким бортовым оснащением даже самая дальняя поездка станет в удовольствие, позволяя водителю и его пассажирам слушать и смотреть практически любой контент.
Обеспечить такие возможности удалось, оснастив монитор XYCIN полноцветным LED-дисплеем с поддержкой HD и 1,50-метровым кабелем для подключения. При этом устройство трудно назвать энергозатратным, да и по габаритам оно вполне компактное и имеет размеры 12,5 x 8,3 x 1,7 см при весе 147 граммов.
Цена: US $6.47 - 30.39
Портативный кондиционер
Оказывается, вовсе не обязательно использовать систему кондиционирования для того, чтобы обеспечить нормальную температуру в помещении. Подойдет и более экономичный и безвредный охладитель, работающий через USB-порт.
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Достаточно просто заполнить внутренний резервуар устройства водой и подключить его к сети или к любому гаджету, что сделает температуру в помещении максимально комфортной. При этом процесс охлаждения и очищения воздуха может сопровождаться эффектной подсветкой, работающей в 7 цветовых режимах, хотя при желании их можно отключить.
Цена: US $18.27
Точильный камень
Не секрет, что даже самые острые клинки имеют свойство тупиться со временем, поэтому точильный камень в хозяйстве уж точно не помешает.
Этот вариант заслуженно считается одним из самых лучших, при чём и по размерам (5 x 10 x 15 см), и по степени абразивности. Не подходит первый параметр? Что же, не беда, ведь производитель предусмотрел сразу несколько конфигурационных решений по ширине.
Цена: US $2.93 - 16.61
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