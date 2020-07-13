Этот стильный компактный клинок пригодится не только на охоте или в быту, но и станет прекрасным украшением любой коллекции холодного оружия.

Порадует счастливого обладателя и качество исполнения ножа, отлитого из прочной дамасской стали марки VG10 с деревянной расписной рукояткой.

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Цена: US $45.00

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Это не просто миниатюрный складной зонт, радиус которого в раскрытом состоянии составляет больше метра, а самое настоящее устройство «2 в 1» с встроенным прямо в рукоятку фонариком.

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Такое оснащение позволит беспрепятственно перемещаться по улице и в темное время суток, тогда как днем можно продемонстрировать стильное оформление зонтика, выбрав любую расцветку из широкой цветовой палитры.

Цена: US $23.90 - 27.79

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Удобней этой модели кухонных весов просто не найти!

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Встроенный в ручку цифровой дисплей, достаточно емкая чаша, рассчитанная на 800 г, в которую можно насыпать любую продукцию, от гречневой крупы до кошачьего корма, кнопка-переключатель измерительных единиц – что еще надо?

Цена: US $10.88

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Зачем занимать рабочую столешницу микроволновой печью, если можно подвесить ее на стене, просто используя крепежные кронштейны?





Эти – отличный вариант, ведь чего только стоит телескопическая форма кронштейнов и высокопрочная нержавеющая сталь, из которой они отлиты.

Цена: US $15.37

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