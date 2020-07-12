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Электро-отвёртка Wowstick отличного качества от компании Xiaomi продаётся с 36 битами в комплекте. Инструмент работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 1300 мАч, одной полной зарядки хватит для непрерывного применения в течение двух часов. Диаметр отвёртки составляет 31 мм, а длина - 210 мм.

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Цена: US $34.85

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Беспроводные наушники Buds Air Neo китайского бренда Realme синхронизируются с гаджетами на расстоянии до 10 метров, имеют сенсорное управление, оснащены микрофоном, а также автоматическим датчиком включения и выключения.

Кроме того, устройство укомплектовано маленьким, удобным кейсом и поддерживает технологию беспроводной зарядки.

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Цена: US $41.29 - 64.69

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Планшет Chuwi Hi 10 X работает на операционной системе Windows 10, оснащён 10,1-дюймовым дисплеем, процессором Intel N4100, 6 ГБ ОЗУ, внутренним хранилищем на 128 ГБ, модулями беспроводной передачи данных Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

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За автономную работу гаджета отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3250 мАч. Дополнительно есть возможность приобрести стилус и клавиатуру.

Цена: US $205.70 - 267.42

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Модернизированная беспроводная колонка T6 Plus бренда Tronsmart с Bluetooth 5.0 имеет мощность звучания до 40 Вт и водонепроницаемый корпус, защищённый по стандарту IPX6. Динамик расположен по всему корпусу, что обеспечивает чистое объёмное звучание.

На одном заряде, который обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мАч, портативное устройство работает до 15 часов. Есть возможность заказать товар с быстрой доставкой со склада в России.

Цена: US $78.00 - 81.99

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Зеркало с регулируемым углом наклона и яркой подсветкой. За счёт деревянной подставки и оправы выглядит довольно необычно.

Есть также модель с зеркалом поменьше, которое увеличивает отражение в три раза. Доступна быстрая и бесплатная доставка из России.

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Цена: US $21.93 - 28.54

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