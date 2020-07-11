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Саундбар XINGDOZ Y7 с модулем Bluetooth 5.0 для подключения имеет два встроенных динамика на 5 Вт каждый, механические кнопки переключения и пульт дистанционного управления.

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Работает устройство от встроенного аккумулятора ёмкостью 2000 мАч, одного заряда хватает на 4-6 часов. В комплекте к саундбару прилагается USB-кабель, AUX и RCA. Доступна бесплатная доставка из России.

Цена: US $26.08 - 30.54

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Термокружка Xiaomi Kiss Fish Moka изготовлена из нержавеющей стали и оснащёна крышкой с OLED-дисплеем, на котором отображается текущая температура напитка. Также есть таймер на приготовление напитка и мини-игра.

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Кружка сохраняет содержимое горячим или холодным, благодаря чувствительному датчику температуры и усовершенствованной вакуумной технологии, в течение шести часов.

Цена: US $30.99

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Двухдиапазонный Wi-Fi-роутер Xiaomi Redmi AC2100 с мощным сигналом, шестью антеннами и возможностью одновременного подключения до 128 клиентов имеет суммарную скорость передачи информации до 2033 Мбит/сек.

Кроме того, в случае, если требуется подключение проводных устройств, предусмотрены три гигабитных порта Ethernet. Размеры роутера составляют 259 мм х 176 мм х 184 мм.

Цена: US $27.98 - 54.70

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Этот ультратонкий металлический ноутбук QT-M8 компании QTECH-FX с 14-дюймовым дисплеем работает на процессоре Intel Apollo Lake N3450 и операционной системе Windows 10.

Устройство имеет клавиатуру с подсветкой, модуль Bluetooth, 8 ГБ оперативки типа LPDDR3 и SSD объёмом 512 ГБ. Интерфейсы подключения: слот под карту памяти, 2 порта USB 3.0, mini HDMI и аудио-разъём стандарта 3,5 мм.

Цена: US $354.90 - 442.00

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Внешний аккумулятор ёмкостью 10000 мАч китайского бренда Maoxin оснащён разъёмами microUSB и Type-C на вход и USB на выход, сила тока достигает 2,1 А. На внешней части корпуса устройства располагается световой индикатор оставшегося заряда, а сбоку находится кнопка питания.

Кроме того, магазин предлагает четыре варианта дизайна повербанка и доставку некоторых моделей со склада в России.

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Цена: US $14.98 - 16.99

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