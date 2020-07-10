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Зубная щётка Oclean X имеет цветной сенсорный экран, поддерживает больше 20 режимов чистки и подходит для чувствительных зубов и дёсен.

От одного полного заряда встроенного аккумулятора ёмкостью 800 мАч она работает непрерывно около 2 часов. Такая щётка будет отличным приобретением для всех, кто заботится о своей белоснежной улыбке и здоровых зубах.

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Цена: US $53.99 - 129.58

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С таким «защитником» любой дом будет в большей безопасности, чем с обычным замком. Кодовый смарт-замок Dahua imou KD2A имеет сенсорную клавиатуру для управления, работает от четырёх «пальчиковых» АА-батареек при температуре от -10 до +55 ℃.

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«Умное» устройство позволяет создать до 50 кодовых комбинаций от 4 до 8 цифр в каждой. На странице товара есть подробная видеоинструкция по установке смарт-замка.

Цена: US $69.30

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Цифровой смарт-термометр Xiaomi Miaomiaoce измеряет температуру тела и отправляет полученные данные в специальное приложение на смартфоне для хранения и анализа.

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Кроме того, его можно ставить для отслеживания изменений температуры в течение необходимого периода времени: на графике отобразятся часы, подъёмы и падения. При отметке выше 38 градусов устройство становится красным, а синхронизированный с термометром смартфон начинает вибрировать.

Цена: US $10.47 - 28.26

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Этот мощный внешний аккумулятор Xiaomi Redmi ёмкостью 20000 мАч имеет четыре порта, два из которых USB-A на выход и microUSB и Type-C на вход.

Повербанк поддерживает технологию быстрого заряда, подходит для одновременного применения с двумя гаджетами. В комплекте с устройством продаётся кабель, оснащённый сразу тремя штекерами стандартов microUSB, Type-C и Lightning.

Цена: US $24.88

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Детектор Youpin ClearGrass служит для анализа качества воздуха, обнаружения твёрдых частиц РМ2.5, измерения температуры и влажности в помещении.

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Девайс оснащён экраном, на котором отображаются данные и имеет сенсорное управление опциями. Также есть возможность управлять устройством со смартфона через специальное мобильное приложение. Работает анализатор от встроенного аккумулятора ёмкостью 2000 мАч, который заряжается от комплектного USB-кабеля.

Цена: US $109.99

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