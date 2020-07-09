На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Беспроводной электроинструмент для резьбы по дереву с тремя скоростями питается от аккумуляторной батареи и заряжается от USB-кабеля, который входит в комплектацию товара.

реклама

Гравер продаётся вместе с различными дополнениями: фрезами, свёрлами, насадками, бурами и т.д., их количество меняется в зависимости от выбранной при покупке комплектации.

Цена: US $13.42 - 22.39

Посмотреть товар

Видеорегистратор JADO Т690 с 12-дюймовым экраном крепится на зеркало заднего вида и не мешает обзору. Записывает чёткие видео в FHD-разрешении, поддерживает сенсорное управление: прямо на зеркале можно менять угол обзора, увеличивать и отдалять предметы.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Кроме того, имеется функция парктроника, функция цикличной записи и G-сенсор, благодаря которому отснятое видео сохраняется в отдельную папку, защищённую от стирания и перезаписи.

Цена: US $129.99 - 189.99

Посмотреть товар

реклама

Это один из мощнейших повебанков ёмкостью 50000 мАч, который оснащён семью USB-портами: тремя разъёмами USB и одним Type-C на выход; Lightning и microUSB на вход и Type-C, работающим в оба направления.

Также устройство поддерживает быструю зарядку, имеет встроенный фонарь и дисплей. Вес повербанка составляет 880 граммов.

Цена: US $29.99

Посмотреть товар

Солнцезащитные очки Erilles оснащены встроенным модулем Bluetooth и динамиками, благодаря чему можно слушать музыку и отвечать на телефонные звонки без дополнительных гаджетов. Кнопки управления расположены на дужках.

В активном режиме ведения разговора очки работают от 4 до 5 часов, в режиме воспроизведения аудиоконтента – от 3 до 4 часов. У продавца на выбор есть три расцветки товара.

Цена: US $20.32 - 22.12

Посмотреть товар

Электронная линейка MiLESEEY измеряет расстояние до 10 метров с небольшой погрешностью 0,5 см. Девайс имеет 1,8-дюймовый ЖК-дисплей и работает от встроенного аккумулятора ёмкостью 200 мАч, который заряжается с помощью комплектного USB-кабеля с интерфейсом Type-C.

Время работы полностью заряженного аккумулятора в режиме ожидания составляет 200 дней. Линейка сделана качественно, материал – алюминиевый сплав и силикон.

реклама





Цена: US $14.05 - 25.30

Посмотреть товар

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!