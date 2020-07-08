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Бесконтактный мультиметр UT210 производителя UNI-T с электронным дисплеем служит для измерения основных показателей электросети: напряжения, сопротивления, переменного и постоянного тока, температуры, ёмкости, частоты и других параметров.

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Эргономичный и лёгкий прибор имеет надёжную изоляцию, подсветку, защиту от перегрузки, автоматическое выключение, а также индикацию низкого заряда батареи.

Цена: US $19.16 - 41.38

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Многофункциональный инструмент KT5023 бренда NexTool пригодится в любом хозяйстве. Здесь есть всё необходимое, начиная с ножа и пилы из высококачественной стали марки 3Cr13, и заканчивая плоскогубцами, регулируемым гаечным ключом, отвёрточными битами и т.д.

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Все насадки легко фиксируются в отверстиях с помощью надёжных крепёжных элементов, длина инструмента в собранном виде равна 13 см.

Цена: US $26.03

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Перезаряжаемый светодиодный фонарик-брелок NITECORE TIKI LE в корпусе из анодированного алюминия серого и чёрного оттенков, лёгкий, компактный и яркий будет полезен в походе, на рыбалке и в путешествии.

Ударопрочный девайс имеет защиту от воды по стандарту IP66, разъём USB для подзарядки, а также несколько режимов яркости от 1 до 300 люмен, от выбора которых напрямую зависит автономность устройства.

Источник питания – один литий-ионный аккумулятор. Длина фонарика-брелока составляет 55 мм, а вес – 10,5 грамма.

Цена: US $18.95 - 20.95

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Это устройство «3 в 1» представляет собой беспроводное зарядное устройство для смартфонов Samsung, iPhone, Хiaomi и других современных моделей, поддерживающих данную технологию, светодиодную лампу и Bluetooth-динамик в одном гаджете.

Кроме того, благодаря стильному дизайну, универсальная лампа NTSPACE подойдёт для любого интерьера.

Цена: US $22.50

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Отличное решение от компании Byintek мини-проектор C520 с разрешением 800 х 480 пикселей при поддержке до 1080P, объёмами памяти 1 ГБ / 8 ГБ, модулем Wi-Fi и уровнем яркости 140 ANSI люмен.

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Диагональ проецируемого изображения составляет 150 дюймов на 4,5-метровом расстоянии. Не подкачал и звук интегрированных динамиков (8 Ом/3 Вт), компактность (24,5 x 16,6 x 8,15 см), а также потребляемая мощность, уровень которой не превышает 45 Вт.

Цена: US $62.22 - 88.16

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