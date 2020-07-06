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Наборы укомплектованы гаечными и торцевым ключами, различными насадками, отвёртками, битами и т.д., все элементы уложены в пластиковые кейсы для хранения и транспортировки.

Цена: 2 237,49 - 21 734,54 руб.

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Портативный карманный модем TIANJIE поддерживает сотовые сети 4G / LTE с российскими частотами. Устройство запускается только одной кнопкой, после этого сразу начинается раздача интернета через модуль беспроводной передачи информации Wi-Fi.

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Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи модема составляет 2100 мАч. Имеющийся в устройстве слот подходит для обычных SIM-карт.

Цена: 1 964,52 - 2 641,86 руб.

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Такой оригинальный квадратный дизайн часов, как у часов известного бренда BOBO BIRD, встречается достаточно редко, тем более, что материал, из которого они сделаны – это древесина. Габариты часов без ремешка – 38,1 х 38,1 х 10 мм.

Часы кварцевые и представлены в нескольких цветовых исполнениях: тёмно-коричневом, каштановом и бежевом. Ремешок изготовлен из металла с деревянными вставками, его ширина равна 21,8 мм, а длина – от 150 до 220 мм. Весят часы 92 грамма.

Цена: 1 959,44 - 2 032,04 руб.

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Это устройство от известного китайского бренда Xiaomi под названием Mi TV Stick. Приставка является своего рода ТВ-боксом, размером с обычную USB-флешку.

Устройство работает на 4-ядерном процессоре Cortex-A53 под управлением операционной системы Android TV 9.0. В комплекте к приставке идёт пульт дистанционного управления.

Цена: 2 895,96 - 2 954,76 руб.

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Данное простое приспособление, сделанное из нейлона, нержавеющей стали и алюминия, выполняет сразу три функции: меняет угол наклона ноутбука на 26–30°, помогает сохранить правильную осанку, благодаря подъёму дисплея, и помогает охладительной системе ноута эффективнее отводить тепло, не соприкасаясь с поверхностью стола.

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Кроме того, подставка отличается от других тем, что она складывается и раздвигается на длину, необходимую пользователю, и в сложенном состоянии очень компактная. Габариты подставки: 290 х 46 х 30 мм, вес: 450 граммов.

Цена: 1 004,77 руб.

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