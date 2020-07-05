Недорогие и полезные товары с AliExpress: сетевые коннекторы RJ-45, портативная электростанция и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Универсальный мультитул
Многофункциональный инструмент бренда Roxon предназначен как для походов и рыбалки, так и для повседневного использования, он может пригодиться в любой момент в быту и на работе.
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Мультитул изготовлен из качественных материалов. Большим плюсом является удачная комплектация. Для переноски и хранения предусмотрен удобный чехол.
Цена: 3 031,72 - 3 184,90 руб.
Сетевые коннекторы RJ-45
Набор цветных RJ-45 коннекторов JONSNOW предназначен для обжима витой пары. Все они имеют надёжные клапаны для фиксации разъёмов в подключаемом телекоммуникационном оборудовании.
Можно заказать набор из 20, 50 или 100 разъёмов, но для обжима потребуется приобрести дополнительно специальный электромонтажный инструмент кримпер.
Цена: 122,70 - 307,82 руб.
Инструменты
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Этот отличный ассортимент наборов от компании Makita будет полезным не только для тех, кто профессионально занимается техническим обслуживанием электроники, но простым любителям.
В комплект входят гаечные ключи, дрель, биты, насадки, свёрла и другие часто применяемые для ремонтных работ инструменты. Каждый желающий может подобрать что-либо для себя.
Все инструменты очень надёжные, хорошего качества. О наборе много положительных отзывов от покупателей.
Цена: 936,53 - 3 775,13 руб.
Цифровой толщиномер
Небольшой прибор RICHMETERS с высокой степенью точности определяет толщину чёрных и цветных металлов. Им можно измерять материалы от 0 до 1300 микрон. В комплекте идут пластины для калибровки.
Толщиномер незаменим при покупке автомобилей на вторичном рынке. С его помощью можно осмотреть машину и понять, насколько сильно она изношена, была ли она в ДТП.
Цена: 2 172,15 руб.
Портативная электростанция
Переносная электростанция с синусоидальной волной от китайского производителя ALLPOWERS имеет несколько функций.
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Этот универсальный внешний аккумулятор обеспечивает защиту от короткого замыкания, перегрузки по току, перезарядки, перегрева и т.д., вырабатывает достаточно энергии для полной зарядки электронных устройств, бытовой электроники и приборов. Кроме того, он поддерживает беспроводную зарядку смартфонов.
Внутри устройства установлена литиевая аккумуляторная батарея на 100500 мАч. Мощность портативной электростанции составляет 300 Вт.
Цена: 28 312,69 руб.
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