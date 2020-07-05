Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: сетевые коннекторы RJ-45, портативная электростанция и другие

для раздела Блоги
+
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Универсальный мультитул

Многофункциональный инструмент бренда Roxon предназначен как для походов и рыбалки, так и для повседневного использования, он может пригодиться в любой момент в быту и на работе. 

реклама

Мультитул изготовлен из качественных материалов. Большим плюсом является удачная комплектация. Для переноски и хранения предусмотрен удобный чехол.

Цена: 3 031,72 - 3 184,90 руб.

Посмотреть товар

Сетевые коннекторы RJ-45

Набор цветных RJ-45 коннекторов JONSNOW предназначен для обжима витой пары. Все они имеют надёжные клапаны для фиксации разъёмов в подключаемом телекоммуникационном оборудовании. 

анонсы и реклама
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Можно заказать набор из 20, 50 или 100 разъёмов, но для обжима потребуется приобрести дополнительно специальный электромонтажный инструмент кримпер. 

Цена: 122,70 - 307,82 руб.

Посмотреть товар

Инструменты

реклама

Этот отличный ассортимент наборов от компании Makita будет полезным не только для тех, кто профессионально занимается техническим обслуживанием электроники, но простым любителям. 

В комплект входят гаечные ключи, дрель, биты, насадки, свёрла и другие часто применяемые для ремонтных работ инструменты. Каждый желающий может подобрать что-либо для себя. 

Все инструменты очень надёжные, хорошего качества. О наборе много положительных отзывов от покупателей. 

Цена: 936,53 - 3 775,13 руб.

Посмотреть товар

Цифровой толщиномер

Небольшой прибор RICHMETERS с высокой степенью точности определяет толщину чёрных и цветных металлов.  Им можно измерять материалы от 0 до 1300 микрон. В комплекте идут пластины для калибровки. 

Толщиномер незаменим при покупке автомобилей на вторичном рынке. С его помощью можно осмотреть машину и понять, насколько сильно она изношена, была ли она в ДТП. 

Цена: 2 172,15 руб.

Посмотреть товар

Портативная электростанция

Переносная электростанция с синусоидальной волной от китайского производителя ALLPOWERS имеет несколько функций. 

реклама



Этот универсальный внешний аккумулятор обеспечивает защиту от короткого замыкания, перегрузки по току, перезарядки, перегрева и т.д., вырабатывает достаточно энергии для полной зарядки электронных устройств, бытовой электроники и приборов. Кроме того, он поддерживает беспроводную зарядку смартфонов. 

Внутри устройства установлена литиевая аккумуляторная батарея на 100500 мАч. Мощность портативной электростанции составляет 300 Вт. 

Цена: 28 312,69 руб.

реклама

Посмотреть товар

Быстрая доставка: товары с AliExpress со скидкой 70%

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника товары из китая полезные товары гаджеты из китая подборки полезные товары с aliexpress обзоры
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
21
The Last of Us: Part II — рецензия
97
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
25
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
16

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 29
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
29 июня 2020 38
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 97

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный хакер продал уязвимость в коде приставки PlayStation 4 компании Sony – взлом окончательно заблокирован
74
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не получит современный 7-нм техпроцесс и может показать низкую производительность
41
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
56
Новая карта для GTA 6 объединила в себе 5 крупнейших городов
15
4-ядерный процессор Intel Core i7 11-го поколения обходит на 20% 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U в тесте Geekbench
101
Энтузиаст сравнил кадры PC-версии Horizon Zero Dawn с версией для PlayStation 4 Pro
43
Российская цена Xiaomi Redmi Note 8T упала до 10 тысяч рублей – самая оптимальная покупка лета с NFC, быстрым процессором и 48-Мп камерой
7
Через несколько дней Epic Games Store будет раздавать сразу 3 игры – хардкорный мультиплеерный шутер, космическую сагу и стратегию в стиле ретро
16
Google Pixel 3 подешевел более чем в два раза – цена флагмана упала на 40 000 рублей
8
В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG
56
Выясняем, есть ли разница в производительности между моделями процессора Ryzen 5 3600 образца 2019 года и 2020 года – опровергаем слухи под руководством Gamers Nexus
16
Отбраковка 10-ядерных процессоров Core i9-10900K будет продаваться под маркировкой Core i9-10850K
30
Официально: релиз PC-версии Horizon Zero Dawn состоится 7 августа
65
Автоматизированная линия Sony выдаёт игровую консоль PlayStation 4 каждые 30 секунд
24
Vivo раскрыла характеристики мощного телефона на Mediatek Dimensity 1000+ – экран 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч
2
Битва AMD Radeon RX 5700 против NVIDIA RTX 2060 по версии Hardwaretimes
48
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела в три раза
46
Стали известны технические характеристики и цены новых настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir PRO
14
AMD Ryzen 7 4700G протестирован в Cinebench — эволюция Ryzen 7 3700X
28
Среди игровых видеокарт Ampere самую быструю память получит GeForce RTX 3090
17

Популярные статьи

Лучшая схема расположения двух корпусных вентиляторов для максимального охлаждения процессора и зоны VRM, а также безопасное снятие прилипшего кулера с AMD Ryzen
39
DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
134
Антикризисная сборка ПК для игр с упором на рациональный выбор комплектующих
65
Пульс и давление во время игр на ПК или как не доиграться до инфаркта в 30 лет
84
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
13
Подборка 14 треш-шутеров для слабых ПК. Часть третья
4
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
09:20
Вы хоть статью смотрели? ) Там скрины результатов встроенных бенчмарков в разрешении 1080р и с предустановленными настройками графики...
DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
Каа
09:19
Это невозможно даже просто смотреть.
Подборка 14 треш-шутеров для слабых ПК. Часть третья
Александр Бублик
09:18
Настоящий пека боярин
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела почти в три раза
Влад Полеков
09:18
В свою защиту скажу: -у них были печеньки
Известный хакер продал уязвимость в коде приставки PlayStation 4 компании Sony – взлом окончательно заблокирован
Александр Бублик
09:17
Забываешь про то, что надо будет докупить консоль к игре некоторым😁
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела почти в три раза
Александр Бублик
09:16
Просто надо сказать спасибо что эта игра вообще на ПК вышла) а не обсирать консоли по привычке и в тайне мечтать в нее поиграть
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела почти в три раза
Каа
09:15
Я питаюсь на 5000 руб. в месяц, как и 80% жителей Немосквы. Так что за игру (любую) даю макс 500 руб., не надо игродельной компании 500 руб. - ок, тогда ноль на торренте.
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела почти в три раза
ACDCOVER
09:15
Если так тогда хорошо. 👍
DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
jugador
09:14
Проблемы там только при отключении лимитов. Если ничего не трогать то кушают они не больше чем амд.
Процессоры Intel Tiger Lake будут лидерами в однопоточном быстродействии
Inttz
09:13
Alt+F1 скриншот с включенным оверлеем нвидиа)
Выясняем, есть ли разница в производительности между моделями процессора Ryzen 5 3600 образца 2019 года и 2020 года – опровергаем слухи под руководством Gamers Nexus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем