Недорогие и полезные товары с AliExpress: наборы отвёрток, необычные часы, ночник с беспроводной зарядкой и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Наборы отвёрток
Отличные наборы прецизионных отвёрток известного бренда Deli для работы с мобильной электроникой, например, со смартфонами, планшетами, ноутбуками и другой современной техникой.
Все отвёртки имеют удобный намагниченный наконечник, что является основным достоинством такого инструмента. Кроме того, наборы укомплектованы большим количеством съёмных бит и переходниками.
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Цена: 1 070,38 - 3 549,44 руб.
Необычные часы
Эти футуристические часы SKMEI со светодиодами и смелым дизайном смотрятся очень стильно. Браслет девайса из нержавеющей стали можно регулировать по руке, убрав несколько звеньев.
Для активации необычного циферблата, нужно нажать на боковую кнопку, после этого загорятся несколько светодиодов, отображающих точное время. Подсветка работает только после нажатия, а затем гаснет, таким образом экономится заряд батарейки. Часы водонепроницаемые и ударопрочные.
Цена: 1 117,04 - 2 018,98 руб.
Ночник с беспроводной зарядкой
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В данном устройстве соединены две функции – это одновременно беспроводная зарядка и ночник. С помощью простого касания регулируется степень яркости свечения ночника.
Сигнала 10-ваттной зарядки достаточно для мобильного гаджета, даже если он лежит в чехле. Устройство автоматически отключается, когда смартфон получит 100% заряда. Беспроводной девайс поддерживает смартфоны таких фирм, как iPhone, Huawei, Xiaomi и Samsung.
Цена: 713,83 - 1 252,66 руб.
Турецкая кофемашина
Компактная и удобная турецкая кофемашина фирмы Sonifer объёмом 0,5 литров, оборудована дисплеем, лёгкая в управлении и делает кофе за 5 минут. Дно имеет нескользящее покрытие.
В комплекте к кофеварке идёт шнур питания, так как она работает от электричества. Благодаря новой машине вы сможете сварить крепкий кофе правильной консистенции.
Цена: 4 368,26 руб.
Универсальный инструмент
Многофункциональный инструмент DIY предназначен не только для кемпинга, но и для походов и выживания в аварийных ситуациях. Он представляет собой разборную лопату, в которой каждая часть – это необходимая и незаменимая вещь.
В интернет-магазине есть разные комплектации и конфигурации предлагаемого товара: разнообразные виды лопат, насадки, топорики, пилки, ножи и другие крепления.
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Цена: 664,25 - 2 033,57 руб.
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