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Отличные наборы прецизионных отвёрток известного бренда Deli для работы с мобильной электроникой, например, со смартфонами, планшетами, ноутбуками и другой современной техникой.

Все отвёртки имеют удобный намагниченный наконечник, что является основным достоинством такого инструмента. Кроме того, наборы укомплектованы большим количеством съёмных бит и переходниками.

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Цена: 1 070,38 - 3 549,44 руб.

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Эти футуристические часы SKMEI со светодиодами и смелым дизайном смотрятся очень стильно. Браслет девайса из нержавеющей стали можно регулировать по руке, убрав несколько звеньев.

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Для активации необычного циферблата, нужно нажать на боковую кнопку, после этого загорятся несколько светодиодов, отображающих точное время. Подсветка работает только после нажатия, а затем гаснет, таким образом экономится заряд батарейки. Часы водонепроницаемые и ударопрочные.

Цена: 1 117,04 - 2 018,98 руб.

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В данном устройстве соединены две функции – это одновременно беспроводная зарядка и ночник. С помощью простого касания регулируется степень яркости свечения ночника.

Сигнала 10-ваттной зарядки достаточно для мобильного гаджета, даже если он лежит в чехле. Устройство автоматически отключается, когда смартфон получит 100% заряда. Беспроводной девайс поддерживает смартфоны таких фирм, как iPhone, Huawei, Xiaomi и Samsung.

Цена: 713,83 - 1 252,66 руб.

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Компактная и удобная турецкая кофемашина фирмы Sonifer объёмом 0,5 литров, оборудована дисплеем, лёгкая в управлении и делает кофе за 5 минут. Дно имеет нескользящее покрытие.

В комплекте к кофеварке идёт шнур питания, так как она работает от электричества. Благодаря новой машине вы сможете сварить крепкий кофе правильной консистенции.

Цена: 4 368,26 руб.

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Многофункциональный инструмент DIY предназначен не только для кемпинга, но и для походов и выживания в аварийных ситуациях. Он представляет собой разборную лопату, в которой каждая часть – это необходимая и незаменимая вещь.

В интернет-магазине есть разные комплектации и конфигурации предлагаемого товара: разнообразные виды лопат, насадки, топорики, пилки, ножи и другие крепления.

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Цена: 664,25 - 2 033,57 руб.

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