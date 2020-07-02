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Эта популярная электрическая отвёртка от бренда KKMOON имеет алюминиевый корпус, работает от АА-батареек и поддерживает сменные насадки 28 х 4 мм, которые прилагаются к ней в комплектации в количестве 18 бит.

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Скорость вращения прецизионной отвёртки, габариты которой составляют 173 х 15,8 мм, достигает на полной мощности 160 оборотов в минуту. Вес полезного девайса – 55 граммов.

Цена: 1 282,86 руб.

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Навести порядок с проводами на столе поможет Hub для кабелей от известной компании Orico, который вставляется в предназначенное для этого отверстие в столешнице.

Хаб оснащён двумя портами USB-A 3.0, одним USB-C 3.0, двумя 3,5-миллиметровыми аудио-разъёмами для наушников и микрофона, а также LED-индикатором и кабелем длиной 1,5 метра. Габариты устройства составляют 69 х 69 х 47 мм.

Цена: 1 172,83 руб.

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Лампа Brill-ligfut оснащена девятью достаточно яркими светодиодами, срабатывающими благодаря датчику движения, который имеет угол обзора 120°, и «видит» человека на дистанции до 3 метров. После прекращения движения спустя 25 секунд светодиоды гаснут.

Есть также возможность переключить лампу, которая тоже может вращаться на 360 градусов, в режим постоянного свечения. Гаджет легко крепиться с помощью 3 шурупов в нужном месте и работает от трёх батареек ААА.

Цена: 366,01 руб.

Доставка: 195,84 руб.

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Компания NINESTARS, которая является партнёром китайского IT-гиганта Xiaomi, выпустила «умное» устройство для каждого дома – это ведро для мусора. Его «интеллектуальные» способности выражаются в том, что гаджет автоматически открывает и закрывает крышку, если к ней поднести мусор.

Дистанция срабатывания датчика движения по умолчанию равна 25 см, но при желании её можно перенастроить в диапазоне от 6 см до 30 см. Датчик устройства срабатывает всего лишь за 0,3 секунды. Объёмы «умного» ведра составляют 7 и 9 литров на выбор. Кроме того, гаджет имеет защиту от попадания воды IPX3 и работает на двух АА-батарейках.

Цена: 543,51 - 3 447,35 руб.

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