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Миниатюрная флешка TECHKEY с интерфейсом USB 2.0 в популярном форм-факторе имеет водонепроницаемый металлический, а, следовательно, износостойкий и долговечный корпус. Скорость чтения информации – 8-15 Мб/сек., скорость записи – 4-6 Мб/сек.

Накопитель продаётся в шести конфигурациях объёма памяти от 4 ГБ до 128 ГБ и четырёх цветовых оформлениях: чёрного, стального, розового и золотого цвета.

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Цена: 187,78 - 952,79 руб.

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Этот электронный девайс от компании Baseus однозначно заслуживает внимания. Стильная, современная и компактная беспроводная зарядка Qi обладает мощностью 15 Вт.

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Кроме того, производитель позаботился и о внешнем оформлении аксессуара – на выбор предлагаются не только чёрный и белый монохром, но и прозрачные конструкции из стекла.

Цена: 810,67 - 1 035,25 руб.

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Стоит ли говорить о том, насколько модной сегодня является эта модель очков? По крайней мере, инстаграм-блогеры носят их с огромным удовольствием.

В интернет-магазине можно не дорого купить такие очки с пластиковыми зеркальными или разноцветными стёклами, при этом, не опасаясь за их целостность в случае неаккуратного обращения.

Цена: 64,48 руб.

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Инструменты от китайского бренда WORKPRO не бывают плохими, в наборе WORKPRO 55 есть всё необходимое как для начинающего, так и для опытного мастера.

Компактный кейс с удобным внутренним органайзером для хранения и надёжными защёлками вмещает в себя большие и маленькие крестообразные и плоские отвёртки, а также сменные биты.

Цена: 1 593,08 - 2 389,98 руб.

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Несмотря на всю простоту конструкции, эта удобная сетка на редкость эргономичная и позволяет разместить любую мелочёвку в автомобиле, без ущерба для свободного пространства в салоне.

Лёгкость крепления и возможность перестановки – ещё один плюс этой воздухопроницаемой сетки для хранения, размещающейся в междурядье.

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Цена: 210,51 руб.

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