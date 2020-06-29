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Недорогие и полезные товары с AliExpress: держатель для пайки, триммер для стрижки, телескопический ключ и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Держатель для паяльных работ

Универсальная паяльная станция позволит сделать работу более удобной и комфортной. У неё имеется 5 держателей, которые надёжно зафиксированы на алюминиевой платформе в виде звезды. 

На одном из держателей расположена светодиодная лампа с увеличительным стеклом, а другие нужны как зажимы для пайки плат. 

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Устройство будет полезным не только для любителей, но и для тех, кто профессионально занимается пайкой, ремонтом электроники. 

Цена: US $20.67 - 29.09

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Триммер для стрижки волос

Компактный стильный триммер в металлическом корпусе позволит выполнить стрижку волос без каких-либо трудностей. В комплекте идут щёточка, несколько насадок и мешочек для их хранения. 

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Встроенный аккумулятор долго держит заряд, время его зарядки составляет 3 часа, а время использования – 60 минут. Также к преимуществам триммера можно отнести надёжность сборки, бесшумную работу и отсутствие вибрации.

Цена: US $12.27 - 23.87

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Светодиодная лампа-ловушка

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Очень интересная вещь, которая позволяет бороться с комарами, мухами и другими надоедливыми насекомыми, но при этом не оказывает вредного влияния на здоровье людей. 

Светодиодная лампа привлекает насекомых, они летят на свет, но, попадая внутрь устройства, не могут выбраться. Лампу удобно использовать перед сном, чтобы очистить помещение. После её включения комнату можно не проветривать. 

Цена: US $5.51 - 8.65

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Телескопический ключ

Все инструменты известного производителя WORKPRO отличаются высокой прочностью и этот телескопический ключ, отлитый из хромованадиевой стали, не исключение, поэтому он будет идеальной заменой для вашего стандартного гаечного ключа. 

Кроме того, радует универсальность инструмента, в комплекте к которому прилагаются сменные головки на 17-19 мм и 21-23 мм, а также высококлассное качество термоустойчивой полировки ключа.

Цена: US $12.53 - 21.65

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Цифровые кухонные весы

Каждая хозяйка знает, насколько важно иметь под рукой точные весы для взвешивания твёрдых, сыпучих и жидких продуктов. Эти цифровые кухонные весы с лёгкостью справятся с поставленной задачей, выдерживая нагрузку до 10 кг. 

Устройство оснащено цифровым дисплеем, отображающим массу взвешиваемых продуктов, и имеет высокую автономность, обеспечиваемую батарейками стандарта AAA. Корпус модели выполнен из нержавейки.

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Цена: US $5.93 - 8.99

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