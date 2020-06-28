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Недорогие и полезные товары с AliExpress: ТВ-приставка, беспроводная ip-камера, велосипедный смарт-замок и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Автомобильная магнитола

Однодиновая магнитола китайского производства JOYING имеет 8,8-дюймовый IPS-дисплей, 4-гигабайтную оперативную память, 64 ГБ ПЗУ и работает под управлением ОС Android 8.1.

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Также магнитола  оснащена сетевым модулем 4G, модулями Bluetooth и Wi-Fi и поддерживает сервисы Google Play Store.

Цена: US $324.62 - 358.55

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ТВ-приставка

Полноценная приставка Mi TV Stick от китайского производителя Xiaomi, получившая   форм-фактор USB-накопителя, работает на 4-ядерном процессоре Cortex-A53 под управлением операционной системы Android TV 9.0. 

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Устройство имеет 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенного флеш-хранилища, модуль беспроводной передачи данных Wi-Fi, работающий в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 4.2, встроенный Google assistant, а также цифровой разъём HDMI.

В комплекте к ТВ-боксу прилагается пульт дистанционного управления.

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Цена: US $42.69 - 43.56

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Беспроводная ip-камера

Китайская камера бренда INQMEGA способна на многое, и, несмотря на свои компактные габариты 10,5 x 6,8 см, имеет возможность съёмки в разрешении Full HD, вариативность хранения снятого контента на облачных сервисах или на карте памяти, наличие двухсторонней связи, микрофон и динамик. 

Кроме того, устройство способно распознавать объекты ночью, отслеживая любое движение. Все тревожные сообщения отсылаются на синхронизированный с камерой смартфон.

Цена: US $11.73 - 26.84

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«Умный» велосипедный замок

С таким смарт-замком никакой угон не страшен, так как наличие Bluetooth-модуля на его борту позволяет постоянно контролировать транспорт через предварительно установленное на смартфон приложение. 

Если кто-то попытается угнать велосипед, владелец моментально получит на устройство соответствующее предупреждающее уведомление. Замок водонепроницаемый, оснащён 80-сантиметровым тросом и работает на батарейках AAA-стандарта.

Цена: US $19.99

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Портативный Bluetooth-приёмник

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Универсальный Bluetooth-приёмник для автомобильной магнитолы подключается через разъём AUX. Передача музыкального контента осуществляется с синхронизированного смартфона через Bluetooth 5.0 или напрямую с microSD-карты памяти, для которой в устройстве предусмотрен слот. 

Полезный портативный девайс имеет компактные габариты 5,5 x 2,5 x 1,3 см и комплектный USB-кабель.

Цена: US $0.82 - 1.76

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