Недорогие и полезные товары с AliExpress: ТВ-приставка, беспроводная ip-камера, велосипедный смарт-замок и другие
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Автомобильная магнитола
Однодиновая магнитола китайского производства JOYING имеет 8,8-дюймовый IPS-дисплей, 4-гигабайтную оперативную память, 64 ГБ ПЗУ и работает под управлением ОС Android 8.1.
рекламаТакже магнитола оснащена сетевым модулем 4G, модулями Bluetooth и Wi-Fi и поддерживает сервисы Google Play Store.
Цена: US $324.62 - 358.55
ТВ-приставка
Полноценная приставка Mi TV Stick от китайского производителя Xiaomi, получившая форм-фактор USB-накопителя, работает на 4-ядерном процессоре Cortex-A53 под управлением операционной системы Android TV 9.0.
Устройство имеет 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенного флеш-хранилища, модуль беспроводной передачи данных Wi-Fi, работающий в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 4.2, встроенный Google assistant, а также цифровой разъём HDMI.
В комплекте к ТВ-боксу прилагается пульт дистанционного управления.
рекламаЦена: US $42.69 - 43.56
Беспроводная ip-камера
Китайская камера бренда INQMEGA способна на многое, и, несмотря на свои компактные габариты 10,5 x 6,8 см, имеет возможность съёмки в разрешении Full HD, вариативность хранения снятого контента на облачных сервисах или на карте памяти, наличие двухсторонней связи, микрофон и динамик.
Кроме того, устройство способно распознавать объекты ночью, отслеживая любое движение. Все тревожные сообщения отсылаются на синхронизированный с камерой смартфон.
Цена: US $11.73 - 26.84
«Умный» велосипедный замок
С таким смарт-замком никакой угон не страшен, так как наличие Bluetooth-модуля на его борту позволяет постоянно контролировать транспорт через предварительно установленное на смартфон приложение.
Если кто-то попытается угнать велосипед, владелец моментально получит на устройство соответствующее предупреждающее уведомление. Замок водонепроницаемый, оснащён 80-сантиметровым тросом и работает на батарейках AAA-стандарта.
Цена: US $19.99
Портативный Bluetooth-приёмник
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Универсальный Bluetooth-приёмник для автомобильной магнитолы подключается через разъём AUX. Передача музыкального контента осуществляется с синхронизированного смартфона через Bluetooth 5.0 или напрямую с microSD-карты памяти, для которой в устройстве предусмотрен слот.
Полезный портативный девайс имеет компактные габариты 5,5 x 2,5 x 1,3 см и комплектный USB-кабель.
Цена: US $0.82 - 1.76
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