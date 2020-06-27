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Лёгкая, компактная и универсальная станция для пайки NEWACALOX будет полезным приобретением для тех людей, кто профессионально занимается обслуживанием и ремонтом электроники. Она надёжно крепится к рабочему столу специальным тисковым зажимом.

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Рабочая площадка оборудована четырьмя удобными держателями для деталей, которые потребуется паять, и одной вспомогательной LED-лампой с увеличительной линзой для работы при недостаточном освещении.

Цена: US $13.57 - 29.40

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Это не просто нож, а настоящее украшение коллекции охотничьего оружия. Эргономичность ножа PEGASI E-xzd1 обеспечивает элегантная лакированная рукоятка из натурального дерева с элементами узоров и острое 10-сантиметровое лезвие из высококачественной стали 5cr13mov с необычной рифленой поверхностью.

Общая длина ножа составляет 21,8 см, ширина лезвия – 3,3 см, толщина – 4 мм, а твёрдость – 58-60 HRC.

Цена: US $15.98

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С помощью компактного точильного станка LANNERET можно в считанные минуты заточить цепь, для этого в корпусе устройства предусмотрен специальный крепёж для надёжной фиксации обрабатываемого элемента.

Кроме того, станок оснащён поворотным механизмом для быстрого перемещения детали с подгонкой, имеет регулировку угла для обточки и надёжную защиту из пластика для безопасной работы.

Цена: US $28.99 - 30.93

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Болгарка WOSAI имеет малый вес, удобную рукоятку, хорошую мощность, а также продолжительную автономность, обеспечиваемую ёмкой аккумуляторной батареей.

Также инструмент оборудован LED-подсветкой, небольшим дисплеем вкл./выкл., переключателем скоростей и кнопкой питания с защитой от случайной активации.

Цена: US $77.14 - 144.37

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Автомобильное зарядное устройство MEIDI для мобильных телефонов имеет целый набор встроенных кабелей с интерфейсом на любой вкус и цвет, начиная с microUSB и Type C, и заканчивая Lightning.

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Кроме того, доступны и другие конфигурации. Девайс работает от автомобильного прикуривателя, длина каждого кабеля составляет 1,2 метра.

Цена: US $6.39 - 8.79

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