Недорогие и полезные товары с AliExpress: беспроводной WiFi-роутер, подставка для компьютера, флеш-накопитель с защитой и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Портативный компрессорный насос
Удобный компрессорный насос для накачивания автомобильных шин, поток давления которого составляет 25 литров в минуту, работает от сети 12 вольт через подключение к прикуривателю.
рекламаОн также будет незаменим летом на природе, когда нужно накачать не только шины, но и надувные матрасы или мячи. В интернет-магазине можно выбрать насос зелёного или чёрного цвета. Переходники и инструкция по применению идут в комплекте. Длина шнура около 3 метров. Размер самого насоса - 15 х 8 х 13 см.
Цена: US $8.10 - 24.55
Многофункциональная бытовая точилка
Точилка для ножей, ножниц, стамесок и других инструментов станет незаменимой помощницей. Она достаточно компактная, но при этом крепкая и устойчивая.
В комплекте к точилке идут три алмазных диска, которых хватает надолго, если не использовать точилку постоянно, а только как домашнее подспорье. Устройство работает от сети 220 вольт.
Цена: US $30.46 - 37.83
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Флеш-накопитель с защитой
Такой накопитель с интерфейсом USB 3.0 пригодится тем людям, которые хранят на флешках важную информацию, так как девайс имеет биометрическую защиту и работает только от отпечатка пальца.
Максимальная скорость чтения 150 МБ/с, а скорость записи до 5 МБ/с. Объём памяти флеш-накопителей, предлагаемых продавцом на сегодняшний день, составляет 16, 32 и 64 ГБ.
Цена: US $25.48 - 32.48
Беспроводной WiFi-роутер
Это компактное устройство обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с, поддерживает мобильные сети стандартов 3G и 4G и имеет слот для microSIM-карты.
Одной из главных особенностей роутера является то, что к нему одновременно можно подключить до 32 устройств, при этом сигнал между гаджетами будет распределяться равномерно и без каких-либо сбоев.
Цена: US $45.12 - 55.94
Подставка для ПК
Такая подставка под системный блок, оборудованная колесикам и бортами, будет полезной для пользователей персональных компьютеров. На ней можно в случае необходимости перевозить системный блок по квартире.
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Поверхность на подставке рифлёная, благодаря чему ПК надёжно удерживается. Колёса хорошо крутятся и выдерживают вес до 50 кг.
Высота бортика составляет 4 см, что вполне достаточно для безопасной перевозки системника.
Цена: US $15.56 - 20.43
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