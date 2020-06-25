Недорогие и полезные товары с AliExpress: паяльная станция, портативный монитор, мини-клавиатура и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Цифровая паяльная станция
Цифровая паяльная станция Mypovos выпускается в нескольких комплектациях, каждый может подобрать для себя оптимальный вариант. Если в вашем арсенале уже есть основная часть инструментов, можно заказать самую простую комплектацию.
рекламаРегулировка температуры и скорости потока воздуха у станции очень удобные. Нагревательный элемент керамический. Работает прибор исправно, без нареканий.
Цена: US $52.97 - 66.99
Портативный монитор
Интерфейсы подключения: USB Type C, HDMI, Micro USB. К монитору можно подключать приставки и различные портативные гаджеты.
Устройство подходит для применения в игровых и образовательных целях, например, дома, на работе или в школе.
рекламаЦена: US $105.16
Мини-клавиатура
Беспроводная миниатюрная клавиатура VONTAR i8 поможет упростить набор текста и навигацию на ТВ-боксе. На ней есть не только клавиши с раскладкой «англ./рус.», но и тачпад, и кнопки управления плеером.
Гаджет комплектуется приёмником, который подключается в USB-порт управляемого устройства. Питается клавиатура от двух батареек ААА и совместима с операционными системами Windows и Android.
Кроме того, в продаже есть клавиатура с подсветкой и без неё.
Цена: US $5.91 - 9.32
Беспроводные наушники-вкладыши
Bluetooth-наушники TW60 с необычным названием Macaron поддерживают самую последнюю версию Bluetooth 5.0.
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Поэтому у данной модели есть много преимуществ перед аналогами: наушники-вкладыши потребляют меньше энергии, имеют увеличенный радиус действия и одновременно могут воспроизводить музыку сразу на двух устройствах.
Наушники идут в комплекте с зарядной станцией и чехлом. При полном заряде музыку можно слушать непрерывно до 3 часов.
Цена: US $8.19 - 15.44
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Автомобильный видеорегистратор
Видеорегистратор AZDOME PG12 с сенсорным экраном на 10 дюймов может полностью заменить зеркало заднего вида в машине.
рекламаПри этом демонтировать стационарное зеркало не нужно – гаджет крепится поверх него и плотно фиксируется с помощью комплектных креплений.
Регистратор идёт в наборе с двумя камерами. Каждая камера пишет видео в качестве Ultra HD, угол обзора 170 градусов.
Цена: US $32.86 - 76.58
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА: СКИДКИ ДО 50%
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