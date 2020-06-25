На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Цифровая паяльная станция Mypovos выпускается в нескольких комплектациях, каждый может подобрать для себя оптимальный вариант. Если в вашем арсенале уже есть основная часть инструментов, можно заказать самую простую комплектацию.

реклама

Регулировка температуры и скорости потока воздуха у станции очень удобные. Нагревательный элемент керамический. Работает прибор исправно, без нареканий.

Цена: US $52.97 - 66.99

Посмотреть товар

анонсы и реклама Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Монитор от китайской фирмы ZEUSLAP оснащён 15,6-дюймовым Full HD IPS-экраном и имеет разрешение 1920х1080 пикселей.

Интерфейсы подключения: USB Type C, HDMI, Micro USB. К монитору можно подключать приставки и различные портативные гаджеты.

Устройство подходит для применения в игровых и образовательных целях, например, дома, на работе или в школе.

реклама

Посмотреть товар

Беспроводная миниатюрная клавиатура VONTAR i8 поможет упростить набор текста и навигацию на ТВ-боксе. На ней есть не только клавиши с раскладкой «англ./рус.», но и тачпад, и кнопки управления плеером.

Гаджет комплектуется приёмником, который подключается в USB-порт управляемого устройства. Питается клавиатура от двух батареек ААА и совместима с операционными системами Windows и Android.

Кроме того, в продаже есть клавиатура с подсветкой и без неё.

Цена: US $5.91 - 9.32

Посмотреть товар

Bluetooth-наушники TW60 с необычным названием Macaron поддерживают самую последнюю версию Bluetooth 5.0.

реклама

Поэтому у данной модели есть много преимуществ перед аналогами: наушники-вкладыши потребляют меньше энергии, имеют увеличенный радиус действия и одновременно могут воспроизводить музыку сразу на двух устройствах.

Наушники идут в комплекте с зарядной станцией и чехлом. При полном заряде музыку можно слушать непрерывно до 3 часов.

Цена: US $8.19 - 15.44

реклама

Видеорегистратор AZDOME PG12 с сенсорным экраном на 10 дюймов может полностью заменить зеркало заднего вида в машине.

реклама

При этом демонтировать стационарное зеркало не нужно – гаджет крепится поверх него и плотно фиксируется с помощью комплектных креплений.

Регистратор идёт в наборе с двумя камерами. Каждая камера пишет видео в качестве Ultra HD, угол обзора 170 градусов.

Цена: US $32.86 - 76.58

Посмотреть товар

реклама

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!