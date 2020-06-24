На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Надёжный и качественный походный нож DAOMACHEN, длина которого составляет 20,4 см, можно использовать в походе или экстремальных условиях. Длина самого лезвия – 9,5 см, ширина – 3 см, а толщина – 4,5 мм. Вес изделия – 290 граммов.

анонсы и реклама Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Лезвие ножа изготовлено из прочной стали 8 CrMoV, рукоятка выполнена из дерева. Отзывы об этом товаре только положительные.

Цена: US $29.40

Посмотреть товар

Этот складной стол незаменим для выездов на природу и посиделок с друзьями на открытом воздухе. Он очень удобный в применении, легко раскладывается. Изделие выполнено из сплава алюминия, что делает его лёгким, но в то же время очень прочным.

реклама

Под нижней частью стола имеется тканевая сумка. В неё можно положить напитки, продукты, а также любые предметы первой необходимости.

Цена: US $28.05 - 70.89

Посмотреть товар

реклама

Такая портативная горелка будет незаменимой и полезной не только в походах, её можно использовать и в других ситуациях. Например, если в доме нет света, на горелке можно быстро приготовить или подогреть еду.

К достоинствам можно отнести стабильную работу, большую ёмкость бака и компактные размеры. Горелка работает на бензине. Температура вполне достаточная для того, чтобы выполнять набор стандартных задач.

Цена: US $41.87

Посмотреть товар

Зажигалку китайского бренда Vamav можно считать почти "вечной", она качественная, надёжная и выполнена из прочных материалов.

Кроме того, она водонепроницаемая, так как упакована в прорезиненный корпус, заряжается при помощи обычного USB-кабеля, отлично держит заряд, а в нижней части оснащена светодиодным фонариком. Такую зажигалку можно использовать в походе.

Цена: US $9.96

Посмотреть товар

Данный набор для путешественников просто незаменим: алюминиевый чайник с ручкой, кастрюля объёмом 3 литра, сковорода с антипригарным покрытием, вилка, ложка, нож, 2 чашки, крышка (подходит как к кастрюле, так и к сковороде) и сумка-сетка с карабином.

реклама

Все вещи выполнены из нержавеющей стали или алюминия, они прочные, но при этом легкие. Набор без сомнений подойдёт всем тем, кто любит активный отдых.

Цена: US $27.56

Посмотреть товар

реклама