Недорогие и популярные товары для выживания с AliExpress: походный нож, складной стол, бензиновая горелка и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Походный нож
Надёжный и качественный походный нож DAOMACHEN, длина которого составляет 20,4 см, можно использовать в походе или экстремальных условиях. Длина самого лезвия – 9,5 см, ширина – 3 см, а толщина – 4,5 мм. Вес изделия – 290 граммов.
Цена: US $29.40
Складной стол для пикника
Этот складной стол незаменим для выездов на природу и посиделок с друзьями на открытом воздухе. Он очень удобный в применении, легко раскладывается. Изделие выполнено из сплава алюминия, что делает его лёгким, но в то же время очень прочным.
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Под нижней частью стола имеется тканевая сумка. В неё можно положить напитки, продукты, а также любые предметы первой необходимости.
Цена: US $28.05 - 70.89
Портативная бензиновая горелка
рекламаТакая портативная горелка будет незаменимой и полезной не только в походах, её можно использовать и в других ситуациях. Например, если в доме нет света, на горелке можно быстро приготовить или подогреть еду.
К достоинствам можно отнести стабильную работу, большую ёмкость бака и компактные размеры. Горелка работает на бензине. Температура вполне достаточная для того, чтобы выполнять набор стандартных задач.
Цена: US $41.87
Водонепроницаемая импульсно-дуговая зажигалка
Зажигалку китайского бренда Vamav можно считать почти "вечной", она качественная, надёжная и выполнена из прочных материалов.
Кроме того, она водонепроницаемая, так как упакована в прорезиненный корпус, заряжается при помощи обычного USB-кабеля, отлично держит заряд, а в нижней части оснащена светодиодным фонариком. Такую зажигалку можно использовать в походе.
Цена: US $9.96
Набор антипригарной посуды для похода
Данный набор для путешественников просто незаменим: алюминиевый чайник с ручкой, кастрюля объёмом 3 литра, сковорода с антипригарным покрытием, вилка, ложка, нож, 2 чашки, крышка (подходит как к кастрюле, так и к сковороде) и сумка-сетка с карабином.
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Все вещи выполнены из нержавеющей стали или алюминия, они прочные, но при этом легкие. Набор без сомнений подойдёт всем тем, кто любит активный отдых.
Цена: US $27.56
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