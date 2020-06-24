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Недорогие и популярные товары для выживания с AliExpress: походный нож, складной стол, бензиновая горелка и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Походный нож 

Надёжный и качественный походный нож DAOMACHEN, длина которого составляет 20,4 см, можно использовать в походе или экстремальных условиях. Длина самого лезвия – 9,5 см, ширина – 3 см, а толщина  – 4,5 мм. Вес изделия – 290 граммов. 

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Лезвие ножа изготовлено из прочной стали 8 CrMoV, рукоятка выполнена из дерева. Отзывы об этом товаре только положительные. 

Цена: US $29.40

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Складной стол для пикника

Этот складной стол незаменим для выездов на природу и посиделок с друзьями на открытом воздухе. Он очень удобный в применении, легко раскладывается. Изделие выполнено из сплава алюминия, что делает его лёгким, но в то же время очень прочным. 

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Под нижней частью стола имеется тканевая сумка. В неё можно положить напитки, продукты, а также любые предметы первой необходимости. 

Цена: US $28.05 - 70.89

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Портативная бензиновая горелка

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Такая портативная горелка будет незаменимой и полезной не только в походах, её можно использовать и в других ситуациях. Например, если в доме нет света, на горелке можно быстро приготовить или подогреть еду. 

К достоинствам можно отнести стабильную работу, большую ёмкость бака и компактные размеры. Горелка работает на бензине. Температура вполне достаточная для того, чтобы выполнять набор стандартных задач. 

Цена: US $41.87

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Водонепроницаемая импульсно-дуговая зажигалка

Зажигалку китайского бренда Vamav можно считать почти "вечной", она качественная, надёжная и выполнена из прочных материалов. 

Кроме того, она водонепроницаемая, так как упакована в прорезиненный корпус, заряжается при помощи обычного USB-кабеля, отлично держит заряд, а в нижней части оснащена светодиодным фонариком. Такую зажигалку можно использовать в походе.

Цена: US $9.96

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Набор антипригарной посуды для похода

Данный набор для путешественников просто незаменим: алюминиевый чайник с ручкой, кастрюля объёмом 3 литра, сковорода с антипригарным покрытием, вилка, ложка, нож, 2 чашки, крышка (подходит как к кастрюле, так и к сковороде) и сумка-сетка с карабином. 

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Все вещи выполнены из нержавеющей стали или алюминия, они прочные, но при этом легкие. Набор без сомнений подойдёт всем тем, кто любит активный отдых. 

Цена: US $27.56

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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА: СКИДКИ ДО 50%

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