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Универсальное устройство от китайской компании Lihuachen позволит забыть о том, что такое тупые ножи. С его помощью можно заточить практически любой клинок, даже с очень твёрдыми лезвиями.

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Угол заточки стандартный, он составляет 20 градусов. При этом точилка работает бесшумно, что является дополнительным достоинством.

Цена: US $71.50 - 113.79

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Для автомобилистов бортовой компьютер VJOYCAR станет незаменимой вещью. Это устройство очень компактное, на первый взгляд невзрачное. Но оно выполняет много полезных функций.

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Установив бортовой компьютер, водитель будет в курсе, в каком состоянии его автомобиль, где возникли неполадки. Бортовой компьютер легко считывает коды ошибок, и совместим почти со всеми моделями автомобилей.

Цена: US $62.99

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Это устройство от китайского бренда ZQ привлекает внимание своей необычной формой. Устанавливать его в автомобиль нужно через прикуриватель, работает в диапазоне напряжений от 12 до 24 В.

Плеер очень функциональный и надёжный, имеет USB-порт, через который можно заряжать мобильные телефоны и планшеты, модуль Bluetooth версии 4.0, а также поддерживает воспроизведение аудиофайлов MP3/WMA, TF-накопители объёмом до 64 ГБ и USB-флешки до 128 ГБ.

Цена: US $15.84

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Отличный набор, состоящий из пяти сменных свёрл для деревообработки. Все насадки изготовлены из высококачественной легированной стали. Титановое покрытие обеспечивает дополнительную прочность.

Такие свёрла могут выдерживать очень большие нагрузки. По этой причине их применение универсально. Работать ими можно не только по дереву, но и по металлу.

Цена: US $2.76

Доставка: US $0.63

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Такой прибор подойдёт как профессиональным электронщикам, так и любителям. Все данные выводятся на дисплей. Цифры и буквенные обозначения крупные, что очень важно для людей с плохим зрением.

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Наличие встроенного фонарика позволяет работать с тестером даже в темноте. Все показатели выводятся на экран одновременно, что позволяет быстро провести анализ данных. В комплекте идёт удобный чехол для хранения и переноски прибора.

Цена: US $16.60 - 19.93

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