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Набор инструментов ALLOET, состоящий из 46 элементов, оценят даже профессионалы, несмотря на то, что производитель пока не очень известен.

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В комплекте идут не только стандартные отвёртки, но и трещотка, вороток, сменные головки на 4-14 мм, торксы, гибкий вал и удлинители.

Металлические части инструментов изготовлены из хромванадиевой стали и покрыты специальным напылением. В их надёжности даже не стоит сомневаться.

Цена: US $13.65 - 26.52

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Очень хорошая и надёжная система защиты, которой можно управлять с пульта. Для её питания достаточно напряжения 12 В.

Дополнительным плюсом является простота установки. Обслуживать такую автосигнализацию не сложно. Сбоев в работе не бывает.

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Такой адаптивный ключ-трещотка китайского бренда ZJCOSTOL пригодится каждому автомобилисту. С его помощью можно устранить большую часть поломок в ходовой части автомобиля.

С таким ключом не нужно брать с собой много приспособлений. В случае необходимости он легко регулируется. Качество сборки у него отличное. Ключ изготовлен из надёжной хромванадиевой стали.

Цена: US $7.46 - 18.40

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Компактный сварочный аппарат выручит, когда очень нужно срочно сделать сварку. Выполнить шов можно электродом "тройка".

Большие электроды использовать уже рискованно, так как это может спровоцировать задымление. Размеры аппарата составляют 190 х 85 х 120 мм.

Цена: US $14.98 - 56.99

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Электрическая отвёртка WX254 универсальна, она подойдёт на все случаи жизни. Устройство весит 500 граммов. Размер корпуса такой отвертки: 185 х 45 х 119 мм.

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Комплектный набор бит состоит из 31 насадки. Это позволяет выполнять любые работы по дому без привязки к электрической сети.

Универсальная отвертка снабжена емким аккумулятором. Заряжать его нужно при помощи специального зарядного устройства. У отвертки очень хорошие характеристики. При работе она может выдавать до 1200 оборотов в минуту.

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