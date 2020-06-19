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Недорогие и полезные товары с AliExpress: беспроводная электрическая отвёртка, адаптивный ключ-трещотка и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Набор инструментов

Набор инструментов ALLOET, состоящий из 46 элементов, оценят даже профессионалы, несмотря на то, что производитель пока не очень известен. 

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В комплекте идут не только стандартные отвёртки, но и трещотка, вороток, сменные головки на 4-14 мм, торксы, гибкий вал и удлинители.

Металлические части инструментов изготовлены из хромванадиевой стали и покрыты специальным напылением. В их надёжности даже не стоит сомневаться. 

Цена: US $13.65 - 26.52

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Автомобильная сигнализация с дистанционным управлением

Очень хорошая и надёжная система защиты, которой можно управлять с пульта. Для её питания достаточно напряжения 12 В. 

Дополнительным плюсом является простота установки. Обслуживать такую автосигнализацию не сложно. Сбоев в работе не бывает. 

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Цена: US $38.99

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Адаптивный ключ-трещотка

Такой адаптивный ключ-трещотка китайского бренда ZJCOSTOL пригодится каждому автомобилисту. С его помощью можно устранить большую часть поломок в ходовой части автомобиля. 

С таким ключом не нужно брать с собой много приспособлений. В случае необходимости он легко регулируется. Качество сборки у него отличное. Ключ изготовлен из надёжной хромванадиевой стали. 

Цена: US $7.46 - 18.40

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Портативный сварочный аппарат

Компактный сварочный аппарат выручит, когда очень нужно срочно сделать сварку. Выполнить шов можно электродом "тройка". 

Большие электроды использовать уже рискованно, так как это может спровоцировать задымление. Размеры аппарата составляют 190 х 85 х 120 мм.

Цена: US $14.98 - 56.99

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Беспроводная электрическая отвёртка

Электрическая отвёртка WX254 универсальна, она подойдёт на все случаи жизни. Устройство весит 500 граммов. Размер корпуса такой отвертки: 185 х 45 х 119 мм. 

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Комплектный набор бит состоит из 31 насадки. Это позволяет выполнять любые работы по дому без привязки к электрической сети. 

Универсальная отвертка снабжена емким аккумулятором. Заряжать его нужно при помощи специального зарядного устройства. У отвертки очень хорошие характеристики. При работе она может выдавать до 1200 оборотов в минуту. 

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Цена: US $46.00 - 69.00

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