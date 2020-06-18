Интересные и полезные товары с AliExpress: игровая видеокарта, велосипедный держатель для смартфона и другие
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Игровая видеокарта
Модель видеокарты Radeon RX 590 от китайского производителя Yeston имеет 8-гигабайтный объем памяти стандарта GDDR5 с 256-битной шиной и поддержку DirectX12. Кроме того, устройство оснащено тремя вентиляторами для охлаждения системы.
Цена: US $236.72
Кулер для процессора
Этот процессорный кулер (модель DF-01) укомплектован четырьмя тепловыми трубками из медного сплава и двумя вентиляторами на гидравлических подшипниках. Скорость вентилятора составляет 2000 ± 10% об./мин.
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Ввиду 3-пинового подключения отсутствует возможность регулирования количества оборотов. Однако имеющегося потенциала хватит для охлаждения процессора даже при его сильном нагревании.
Цена: US $28.43
Велосипедный держатель для смартфона
рекламаС этим приспособлением у любителей велотрекинга окончательно отпадут вопросы по поводу максимально удобного и надёжного размещения мобильника.
Компактная фиксация смартфона на руле позволит велосипедисту не только контролировать звонки и уведомления, но и использовать такие полезные приложения в пути, как карты, навигация, секундомер и пр.
Универсальный держатель изготовлен из прочной резины и подходит для смартфонов размером от 4 до 6 дюймов. Приспособление настолько надежное, что смартфон остаётся в нём даже при подпрыгивании велосипеда на 50 см от поверхности.
Цена: US $2.73
Робот‑пылесос
Лёгкий, компактный и стильный Робот‑пылесос ILIFE V3S Pro работает в трёх разных режимах и справляется даже с локальной очисткой в самых труднодоступных местах. Обеспечить соблюдение оптимального маршрута уборки роботу помогают чувствительные сенсоры, старательно обходящие все препятствия на пути.
Одного только зарядного цикла устройства хватает на 1,3 часа беспрерывной работы, этого времени вполне достаточно для уборки 140 кв. метров.
Если же аккумуляторная батарея сядет, то робот сам вернётся к своей док-станции, хотя при желании всегда можно воспользоваться комплектным пультом дистанционного управления.
Цена: US $99.99
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