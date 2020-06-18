Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные и полезные товары с AliExpress: игровая видеокарта, велосипедный держатель для смартфона и другие

для раздела Блоги
+
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Новейший i9 10900 поступил в Регард
Новейший 10900F в продаже
RTX 2080 - цены мощно пошли ВВЕРХ
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Игровая видеокарта

Модель видеокарты Radeon RX 590 от китайского производителя Yeston имеет 8-гигабайтный объем памяти стандарта GDDR5 с 256-битной шиной и поддержку DirectX12. Кроме того, устройство оснащено тремя вентиляторами для охлаждения системы. 

анонсы и реклама
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Обвал цен на RTX 2080 SUPER
<b>9900К дешевле всего в Регарде</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
i5 10500 - Ситилинк рушит цену
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Выходной интерфейс включает такие разъёмы, как DP, HDMI и DVI-D. Размер видеокарты составляет 302 х 126 х 50 мм.

Цена: US $236.72 

Посмотреть товар

Кулер для процессора

Этот процессорный кулер (модель DF-01) укомплектован четырьмя тепловыми трубками из медного сплава и двумя вентиляторами на гидравлических подшипниках. Скорость вентилятора составляет 2000 ± 10% об./мин. 

реклама

Ввиду 3-пинового подключения отсутствует возможность регулирования количества оборотов. Однако имеющегося потенциала хватит для охлаждения процессора даже при его сильном нагревании.

Цена: US $28.43

Посмотреть товар

Велосипедный держатель для смартфона

реклама

С этим приспособлением у любителей велотрекинга окончательно отпадут вопросы по поводу максимально удобного и надёжного размещения мобильника. 

Компактная фиксация смартфона на руле позволит велосипедисту не только контролировать звонки и уведомления, но и использовать такие полезные приложения в пути, как карты, навигация, секундомер и пр. 

Универсальный держатель изготовлен из прочной резины и подходит для смартфонов размером от 4 до 6 дюймов. Приспособление настолько надежное, что смартфон остаётся в нём даже при подпрыгивании велосипеда на 50 см от поверхности.

Цена: US $2.73

Посмотреть товар

Робот‑пылесос

Лёгкий, компактный и стильный Робот‑пылесос ILIFE V3S Pro работает в трёх разных режимах и справляется даже с локальной очисткой в самых труднодоступных местах. Обеспечить соблюдение оптимального маршрута уборки роботу помогают чувствительные сенсоры, старательно обходящие все препятствия на пути. 

Одного только зарядного цикла устройства хватает на 1,3 часа беспрерывной работы, этого времени вполне достаточно для уборки 140 кв. метров. 

Если же аккумуляторная батарея сядет, то робот сам вернётся к своей док-станции, хотя при желании всегда можно воспользоваться комплектным пультом дистанционного управления.

Цена: US $99.99

реклама



Посмотреть товар

Летняя распродажа на AliExpress!

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гаджеты товары из китая гаджеты aliexpress полезные товары гаджеты из китая электроника aliexpress обзоры подборки с aliexpress элекроника подборки товаров с алиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ежегодная распродажа в Keysworlds – лучшие продукты Microsoft по цене от 10 долларов
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 12 тысяч рублей: июнь 2020
14
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
86
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A17
20
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2020
34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
47
Изучаем текущую линейку видеокарт Palit GeForce RTX
65
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
45
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K) объемом 16 Гбайт
24
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mount & Blade II: Bannerlord
18

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 47
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 45
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 86
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 33
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 120
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 196

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Флагманская видеокарта AMD Radeon – Big Navi продемонстрировала разочаровывающую производительность в новом тестировании от Moore's Law Is Dead
105
Samsung Galaxy Note 10+ подешевел на 39 000 рублей со старта продаж
5
Huawei представила официальный список глобальных устройств, которые обновятся до EMUI 10.1 в июне
13
Найден простой способ реализации поддержки всех поколений процессоров Ryzen на недорогих материнских платах
24
В российских магазинах стартовали продажи материнских плат на чипсетах B550 для процессоров Ryzen AM4 - цены вызывают вопросы
207
В Epic Games Store опубликованы системные требования ПК-версии одной из грядущих некст-ген игр PlayStation 5
36
AMD RX 6900XT Big Navi получит 14 Gb GDDR6 памяти, производительность в 22.73 терафлопса и ценник в 999$ - новые подробности о флагманском GPU от канала Moore's Law Is Dead
79
AMD сообщила о большом снижении цен на процессоры Ryzen 3000-й серии – упала в цене почти вся актуальная линейка
19
Дебют настольных процессоров AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3 состоится в срок
49
Сервис GOG дарит копию The Witcher 3 всем, кто уже обладают игрой на других платформах
11
Microsoft признала наличие целого ряда серьёзных проблем у последнего обновления Windows 10 и советует пользователям сидеть на старых версиях
59
AMD выпускает Ryzen 3000 серии XT "Matisse Refresh" - 3900XT, 3800XT и 3600XT с 7 июля по цене от $250, сравнение с Intel
83
Греется, как печка – получен ответ, почему PlayStation 5 имеет такие большие размеры
34
Xiaomi существенно урежет функциональность MIUI 12 во многих смартфонах
1
Цена AMD Ryzen 5 3600 упала до 166 долларов – самая низкая стоимость с начала продаж
20
Производство 5-нм процессоров AMD уже началось
17
CD Projekt устраивает бесплатную раздачу цифрового ключа культовой РПГ – Ведьмак 3: Дикая охота
5
Цена на игровой 8-ядерный AMD Ryzen 7 3700X опустилась на 55 долларов
32
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
31
Всеми любимая Counter-Strike 1.6 теперь доступна в браузере – легендарная игра снова набирает обороты
13

Популярные статьи

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
86
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 12 тысяч рублей: июнь 2020
14
Лучшие шутеры для слабых компьютеров. Часть первая
107
Из спичек и желудей — что может "дедушка" 6-ядерных Ryzen в современных играх
40
Игры на трех мониторах – дискомфорт за оверпрайс, но это не точно
23
Ежегодная распродажа в Keysworlds – лучшие продукты Microsoft по цене от 10 долларов
Intel QQBY (Инженерный образец 9900k) в меметичной Asus Maximus VIII Hero
36
Яндекс назвал топ-10 самых популярных видеоигр у российских пользователей за год
9
Большой обзор материнских плат на чипсете B550
2

Сейчас обсуждают

MriS
02:47
Не одной из этих карт не было. 8800gt, 480 sli, 670 sli, 980 sli, 2080 и сейчас 980))
Названы самые выгодные поколения видеокарт NVIDIA исходя из производительности за доллар
ProGaMeEXT
02:44
Ага ))) 4 старых ядра с медленной DDR3 хватает ?) Я думаю КС ГО на максах не вытянет уже
Digital Foundry назвали минимальную конфигурацию ПК для игр следующего поколения и заявили что большинство ПК-геймеров совершенно не готовы к некстгену
Юрий Клюев
02:43
консоли устарели ещё на стадии разработки консолей а не при выходе их на рынок,там железо дешевле в разы чем в пк и слабее в 2 раза понятно что архитектура другая,но всё же.. Прорыва не будет пока не ...
Digital Foundry назвали минимальную конфигурацию ПК для игр следующего поколения и заявили что большинство ПК-геймеров совершенно не готовы к некстгену
Slow Mo
02:42
С такими темпами будут красные впереди на радость потребителям
AMD опровергла слух о задержке выпуска Ryzen 4000 Zen 3 "Vermeer", а Intel продолжит отставать - обновлено 17.06
ProGaMeEXT
02:42
Этого "конфига" из 3570 и GTX950 для игр 5-ти летней давности недостаточно . Игр стоящих немного , но вам в них никак не поиграть с таким "железом" . Удовольствия 0 будет от игры
Digital Foundry назвали минимальную конфигурацию ПК для игр следующего поколения и заявили что большинство ПК-геймеров совершенно не готовы к некстгену
warmuza
02:33
Я не про зелота, а про 18%.
Новая технология Asus обеспечит 18% прирост производительности игровым процессорам AMD Ryzen на материнских платах серии В550
warmuza
02:32
Всю жизнь живёшь в помещениях с 1 источником света?
Новое фото живого сравнения размеров PlayStation 5 и Xbox One X
warmuza
02:31
God of war, следующая игра Ноти дог, куча японщины. Если этого пока не показали - это не значит, что его нет.
Новое фото живого сравнения размеров PlayStation 5 и Xbox One X
Keltis
02:27
Большой обзор фоток с амазона )
Большой обзор материнских плат на чипсете B550
dimkahon
02:26
По ссылке от 12790, но это не "порядка 12К рублей", ближе уже к 13.. Ну и кагбе цены московского региона, в парочке магазинчиков. Меняем регион на мой - Владимир, и вуаля, уже от 15К. И по сути телефо...
Цена Xiaomi Redmi Note 9 в России опустилась уже до 11 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем