На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Модель видеокарты Radeon RX 590 от китайского производителя Yeston имеет 8-гигабайтный объем памяти стандарта GDDR5 с 256-битной шиной и поддержку DirectX12. Кроме того, устройство оснащено тремя вентиляторами для охлаждения системы.

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Выходной интерфейс включает такие разъёмы, как DP, HDMI и DVI-D. Размер видеокарты составляет 302 х 126 х 50 мм.

Цена: US $236.72

Посмотреть товар

Этот процессорный кулер (модель DF-01) укомплектован четырьмя тепловыми трубками из медного сплава и двумя вентиляторами на гидравлических подшипниках. Скорость вентилятора составляет 2000 ± 10% об./мин.

реклама

Ввиду 3-пинового подключения отсутствует возможность регулирования количества оборотов. Однако имеющегося потенциала хватит для охлаждения процессора даже при его сильном нагревании.

Цена: US $28.43

Посмотреть товар

реклама

С этим приспособлением у любителей велотрекинга окончательно отпадут вопросы по поводу максимально удобного и надёжного размещения мобильника.

Компактная фиксация смартфона на руле позволит велосипедисту не только контролировать звонки и уведомления, но и использовать такие полезные приложения в пути, как карты, навигация, секундомер и пр.

Универсальный держатель изготовлен из прочной резины и подходит для смартфонов размером от 4 до 6 дюймов. Приспособление настолько надежное, что смартфон остаётся в нём даже при подпрыгивании велосипеда на 50 см от поверхности.

Цена: US $2.73

Посмотреть товар

Лёгкий, компактный и стильный Робот‑пылесос ILIFE V3S Pro работает в трёх разных режимах и справляется даже с локальной очисткой в самых труднодоступных местах. Обеспечить соблюдение оптимального маршрута уборки роботу помогают чувствительные сенсоры, старательно обходящие все препятствия на пути.

Одного только зарядного цикла устройства хватает на 1,3 часа беспрерывной работы, этого времени вполне достаточно для уборки 140 кв. метров.

Если же аккумуляторная батарея сядет, то робот сам вернётся к своей док-станции, хотя при желании всегда можно воспользоваться комплектным пультом дистанционного управления.

Цена: US $99.99

реклама

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!