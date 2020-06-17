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Беспроводные наушники-вкладыши SYLLABLE S101 с поддержкой функции шумоподавления работают, благодаря модулю Bluetooth 5.0, на расстоянии от источника аудиоконтента до 10 метров. Диапазон звучания – до 20000 герц. Ёмкость аккумулятора гарнитуры составляет 50 мАч.

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Наушники продаются в зарядном кейсе, который оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 500 мАч и комплектным USB-кабелем. Время полной зарядки – 1,5 часа, после этого устройство работает около 10 часов.

Цена: US $33.55

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Автомобильный видеорегистратор AZDOME M06 с двумя объективами, имеет экран с соотношением сторон 16:9, встроенный GPS-трекер и WiFi модуль, функцию ночного виденья и цикличную запись на карту памяти до 64 ГБ.

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Угол обзора регистратора равен 170 градусам, качество записываемого видео – 1080р. Устройство подключается к прикуривателю и работает от 12 вольт. Ёмкость аккумуляторной батареи гаджета составляет 250 мАч.

Цена: US $46.00 - 76.33

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Многофункциональный складной инструмент от бренда R'DEER сочетает в себе 7 элементов: молоток, нож, ножницы, плоскогубцы, пилу, отвёртку и открывалку.

Мультитул, который имеет складную конструкцию, можно использовать как в хозяйственно-бытовых делах, так и брать с собой в поход.

Инструмент сделан из нержавеющей стали, его длина равна 140 мм, а вес 320 граммов.

Цена: US $13.33

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Универсальный пылесос для автомобиля имеет широкие функциональные возможности и отличные рабочие характеристики.

Устройство можно применять не только, как пылесос, который позволяет качественно провести уборку в машине, но и как компрессор для накачки шин, точный тонометр и достаточно мощный светодиодный светильник.

Многофункциональный автомобильный гаджет собран из надёжных материалов и имеет длительный срок службы, гарантированный производителем.

Цена: US $25.25

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