Недорогие и полезные товары с AliExpress: портативная электростанция, конвертер HDMI/AV, мультитул и другие
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Портативная электростанция
Портативная электростанция с синусоидальной волной производства китайского бренда ALLPOWERS – это универсальный внешний аккумулятор, который имеет множество функций и защиту от короткого замыкания, перегрузок, перегрева и т.д. Кроме того, поддерживает беспроводную зарядку смартфонов.
Внутри устройства установлена литиевая аккумуляторная батарея ёмкостью 100500 мАч. Номинальная мощность электростанции составляет 300 Вт. Размеры повербанка: 20,6 х 16,5 х 11 см.
Цена: US $352.97
Зарядка с подсветкой
рекламаБеспроводное зарядное устройство со встроенной светодиодной подсветкой выглядит стильно и эффектно. Девайс можно использовать не только по прямому назначению, но и как подставку для удобного просмотра видеоконтента на смартфоне.
Компактный зарядный гаджет подходит для всех моделей с функцией беспроводной зарядки, в частности, для IPhone XR, X, XS, Max 11 и 8 Plus, а также Samsung S10, S8, S9 и Note 9, 10.
рекламаЦена: US $22.92
Мультитул
Этот многофункциональный инструмент, или мультитул, совмещает в себе много функциональных возможностей, так как оснащён не только карманным ножом, но и плоскогубцами, отвёрткой, регулируемым гаечным ключом и тремя битами для отвёртки.
Под биты на мультитуле предусмотрены специальные отверстия для удержания и хранения. Длина мультитула равна12 см.
Сам инструмент делан из нержавеющей стали, а нож, длина лезвия которого составляет 6,5 см, из стали марки 420 и имеет твердость 54-56HRC.
Цена: US $10.69
Универсальный светодиодный фонарик
Яркий и компактный светодиодный фонарик универсален уже только тем, что может питаться от трёх источников энергии: Ni-MH аккумулятора, солнечной панели и динамо-машины. То есть, в случае отсутствия электричества, без света вы не останетесь.
Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 40 мАч. Кроме того, по отзывам покупателей, 10 минут кручения динамо-машины хватает на 3 часа работы фонарика. От солнца девайс заряжается так же без замечаний.
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Рукоятка выполнена в форме карабина, чтобы при необходимости фонарик можно было подвесить.
Цена: US $7.41
Доставка: US $1.21
Конвертер HDMI/AV
Удобный и простой в применении адаптер-переходник, с помощью которого можно вывести цифровой сигнал (изображение и звук) с ноутбука, компьютера или TV-бокса через HDMI-кабель на старый телевизор, где предусмотрен только AV-вход под тюльпаны, преобразовав его в аналоговый сигнал.
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В установке каких-либо драйверов нет необходимости. На устройстве имеется всего лишь одна кнопка, ей можно переключать ТВ форматы PAL/NTSC.
Цена: US $7.25
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