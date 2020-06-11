Недорогие и полезные товары с AliExpress: мини ПК, портативная солнечная панель, перезаряжаемый прожектор и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Подставка для смартфона со встроенной клавиатурой
Подставка, предназначенная для смартфонов, диагональю от 4,5 до 6,8 дюймов, оснащена беспроводной Bluetooth-клавиатурой, которая легко подключается к любой такой модели.
Также подставку можно применить при просмотре видео, чтобы не держать гаджет в руках, или для мобильного гейминга.
Цена: US $9.88 - 14.40
Мини ПК
рекламаЭтот полноценный ПК W5 pro, работающий на операционной системе Windows 10, подключается к ТВ-панели или компьютерному монитору через разъём HDMI.
ПК работает на 4-ядерном процессоре Intel Atom Z8350 с частотой 1,44-1,92 ГГц. Видеокарта встроенная - Intel HD Graphics. Объём ОЗУ составляет от 2 до 4 ГБ, а постоянной памяти - от 32 до 64 ГБ, в зависимости от выбранной конфигурации.
Кроме того, компьютер оснащён встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, портами USB2.0, USB3.0, microUSB, слотом для карт памяти microSD, а также маленьким кулером для охлаждения.
рекламаЦена: US $82.44 - 105.70
Перезаряжаемый прожектор
Мощный светодиодный 50-ваттный фонарь, работающий на четырех аккумуляторах, будет незаменимым помощником, как в походе, так и во время автомобильного путешествия.
Этот портативный прожектор, получивший яркость до 2400 люменов, устанавливается в любом нужном положении на ровной поверхности и легко подвешивается при необходимости даже на ветви дерева.
Устройство имеет водонепроницаемость класса IP65 и три режима работы: высокий, низкий и стробоскоп.
Цена: US $7.76
Доставка: US $12.03
Портативная солнечная панель
Такая лёгкая солнечная панель – очень удобный и вполне практичный способ получить источник питания для мобильных гаджетов во время активного отдыха на природе или работы на открытом воздухе.
Панель крепится на любой поверхности, в том числе сверху на палатку или рюкзак, и по заявлению производителя, обеспечивает непрерывное питание даже в пасмурный день.
реклама
Цена: US $30.05 - 37.14
Компрессор
Автоматический автомобильный компрессор имеет красивый и прочный алюминиевый корпус. Все необходимые данные можно мониторить на контрастном чёрно-белом сенсорном экране.
Устройство запитывается от бортовой сети автомобиля на 12 вольт и имеет высокую производительность 32 литра в минуту.
реклама
Кроме того, компрессор работает достаточно тихо и в комплектацию товара дополнительно входят несколько разных насадок для накачивания шин мотоциклов и велосипедов, мячей и матрасов и т.д.
Цена: US $52.99
Летняя распродажа на AliExpress!
реклама
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила