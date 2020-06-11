На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Подставка, предназначенная для смартфонов, диагональю от 4,5 до 6,8 дюймов, оснащена беспроводной Bluetooth-клавиатурой, которая легко подключается к любой такой модели.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Девайс будет полезным приобретением в первую очередь для людей, которые много работают на смартфоне и при этом постоянно что-либо печатают. Такая портативная и удобная вещь поможет им в случае, если по близости нет компьютера.

Также подставку можно применить при просмотре видео, чтобы не держать гаджет в руках, или для мобильного гейминга.

Цена: US $9.88 - 14.40

Посмотреть товар

реклама

Этот полноценный ПК W5 pro, работающий на операционной системе Windows 10, подключается к ТВ-панели или компьютерному монитору через разъём HDMI.

ПК работает на 4-ядерном процессоре Intel Atom Z8350 с частотой 1,44-1,92 ГГц. Видеокарта встроенная - Intel HD Graphics. Объём ОЗУ составляет от 2 до 4 ГБ, а постоянной памяти - от 32 до 64 ГБ, в зависимости от выбранной конфигурации.

Кроме того, компьютер оснащён встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, портами USB2.0, USB3.0, microUSB, слотом для карт памяти microSD, а также маленьким кулером для охлаждения.

реклама

Посмотреть товар

Мощный светодиодный 50-ваттный фонарь, работающий на четырех аккумуляторах, будет незаменимым помощником, как в походе, так и во время автомобильного путешествия.

Этот портативный прожектор, получивший яркость до 2400 люменов, устанавливается в любом нужном положении на ровной поверхности и легко подвешивается при необходимости даже на ветви дерева.

Устройство имеет водонепроницаемость класса IP65 и три режима работы: высокий, низкий и стробоскоп.

Цена: US $7.76

Доставка: US $12.03

Посмотреть товар

Такая лёгкая солнечная панель – очень удобный и вполне практичный способ получить источник питания для мобильных гаджетов во время активного отдыха на природе или работы на открытом воздухе.

Панель крепится на любой поверхности, в том числе сверху на палатку или рюкзак, и по заявлению производителя, обеспечивает непрерывное питание даже в пасмурный день.

реклама

Посмотреть товар

Автоматический автомобильный компрессор имеет красивый и прочный алюминиевый корпус. Все необходимые данные можно мониторить на контрастном чёрно-белом сенсорном экране.

Устройство запитывается от бортовой сети автомобиля на 12 вольт и имеет высокую производительность 32 литра в минуту.

реклама

Кроме того, компрессор работает достаточно тихо и в комплектацию товара дополнительно входят несколько разных насадок для накачивания шин мотоциклов и велосипедов, мячей и матрасов и т.д.

Цена: US $52.99

Посмотреть товар

реклама

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!