Недорогие и полезные товары с AliExpress: ремонтный набор, рюкзак с поясной сумкой, цепной диск для болгарки и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Цепной диск для болгарки
Данная оснастка для болгарки будет полезным приобретением не только для работников общестроительных компаний, но и для дачников, и для тех читателей, кто живёт в частном доме. Диском можно легко срезать лишние ветки с деревьев, а также распилить доску.
Цепь съёмная, поэтому при необходимости её можно легко заменить на новую. Диаметр диска, который имеет стандартное посадочное кольцо, составляет 110 мм.
Цена: US $6.71 - 6.96
Камера видеонаблюдения с солнечной батареей
Камера видеонаблюдения работает на солнечной панели, а ночью и в пасмурную погоду от двух батареек. Записывает звук и видео в качестве 1080 Full HD, радиус обзора около 120 градусов, ночью съёмка ведётся на расстояние до 20 метров.
рекламаУстройство имеет защиту от воды и пыли, поддерживает приложение iCSEE, карты памяти TF до 128 ГБ и через модуль WiFi подключается к смартфону, ноутбуку и компьютеру.
Цена: US $49.56 - 65.55
Рюкзак с поясной сумкой
Отличный походный рюкзак объёмом 40 литров и с разными расцветками на выбор. Наружный клапан позволит закрепить на рюкзаке небольшую палатку, спальный мешок, верёвку, запасную обувь и так далее.
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Поясная сумка пригодится для разных мелочей, которые должны быть всегда в быстром доступе, например, аптечка с медикаментами.
Цена: US $35.74
Ремонтный набор
Готовый ремонтный и паяльный набор для электронщика, укомплектованный всем необходимым, чтобы сразу приступить к работе.
Имеет в наличии инструменты и предметы первой необходимости, такие как паяльник, заземление, сменные жала разного назначения и формы, паяльную подставку с губкой, прямой и изогнутый пинцеты, оловянную проволоку и т.п.
Весь инструментарий складывается в компактный пластиковый кейс с ручкой размером 130 x 240 x 100 мм.
Цена: US $9.99 - 17.77
Сумка для инструментов
Удобная водонепроницаемая сумка имеет все необходимые для любого мастера отделения: большое для крупных инструментов, а также шесть наружных и шесть внутренних карманов для различной мелочи и комплектующих деталей.
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Сумка оснащена непромокаемым и износостойким пластиковым дном, что позволяет складывать в неё острые и режущие предметы, не опасаясь повредить поверхность.
В интернет-магазине на выбор доступны сумки от 13 до 20 размера.
Цена: US $17.29 - 35.49
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