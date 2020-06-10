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Данная оснастка для болгарки будет полезным приобретением не только для работников общестроительных компаний, но и для дачников, и для тех читателей, кто живёт в частном доме. Диском можно легко срезать лишние ветки с деревьев, а также распилить доску.

Цепь съёмная, поэтому при необходимости её можно легко заменить на новую. Диаметр диска, который имеет стандартное посадочное кольцо, составляет 110 мм.

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Цена: US $6.71 - 6.96

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Камера видеонаблюдения работает на солнечной панели, а ночью и в пасмурную погоду от двух батареек. Записывает звук и видео в качестве 1080 Full HD, радиус обзора около 120 градусов, ночью съёмка ведётся на расстояние до 20 метров.

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Устройство имеет защиту от воды и пыли, поддерживает приложение iCSEE, карты памяти TF до 128 ГБ и через модуль WiFi подключается к смартфону, ноутбуку и компьютеру.

Цена: US $49.56 - 65.55

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Отличный походный рюкзак объёмом 40 литров и с разными расцветками на выбор. Наружный клапан позволит закрепить на рюкзаке небольшую палатку, спальный мешок, верёвку, запасную обувь и так далее.

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Поясная сумка пригодится для разных мелочей, которые должны быть всегда в быстром доступе, например, аптечка с медикаментами.

Цена: US $35.74

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Готовый ремонтный и паяльный набор для электронщика, укомплектованный всем необходимым, чтобы сразу приступить к работе.

Имеет в наличии инструменты и предметы первой необходимости, такие как паяльник, заземление, сменные жала разного назначения и формы, паяльную подставку с губкой, прямой и изогнутый пинцеты, оловянную проволоку и т.п.

Весь инструментарий складывается в компактный пластиковый кейс с ручкой размером 130 x 240 x 100 мм.

Цена: US $9.99 - 17.77

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Удобная водонепроницаемая сумка имеет все необходимые для любого мастера отделения: большое для крупных инструментов, а также шесть наружных и шесть внутренних карманов для различной мелочи и комплектующих деталей.

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Сумка оснащена непромокаемым и износостойким пластиковым дном, что позволяет складывать в неё острые и режущие предметы, не опасаясь повредить поверхность.

В интернет-магазине на выбор доступны сумки от 13 до 20 размера.

Цена: US $17.29 - 35.49

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