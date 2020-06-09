Недорогие и популярные товары для выживания с AliExpress: топор, портативная мини-плита, термосумка и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Портативная титановая мини-плита
В походе, на рыбалке или охоте часто возникает необходимость разогреть пищу или просто кружку чая.
Произведена эта ультралёгкая мини-плита из качественной титановой стали. В интернет-магазине доступны на выбор различные размеры и комплектации товара.
Цена: US $9.10 - 32.76
Фляга
рекламаФляга продаётся в специальном транспортировочном чехле, который можно повесить на пояс или носить через плечо. Объём посуды составляет 2 литра.
Качество пластика, из которого сделана фляга, великолепное, он не имеет запаха, под крышкой есть уплотнительная силиконовая прокладка.
На чехле есть небольшой кармашек, в который удобно класть различную мелочёвку. Высота фляги – 20 см, длина – 13 см, а ширина – 9 см.
рекламаЦена: US $15.08
Топор HX OUTDOORS
Многофункциональный высококачественный топор с молотом из нержавеющей стали с титановым покрытием.
Твердость стали – 57HRC. Полная длина топора составляет 49,5 см, длина лезвия марки 440C равна 9,9 см, а ширина – 15 см. Длина рукоятки – 39,5 см.
Цена: US $85.40
Ветрозащитный экран
Специальные пластины, которые помогают оградить пламя костра от ветра, не давая ему погаснуть, а также перекинуться на рядом находящиеся предметы.
Ветрозащитный экран сделан из алюминия, поэтому он очень лёгкий и при необходимости свободно переносится. В комплекте прилагается специальный чехол для переноски.
Цена: US $6.48 - 9.09
Водонепроницаемая термосумка
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Во время путешествий, походов или рыбалки, когда нужно взять с собой про запас продукты, да так, чтобы они сохранялись подольше, такая водонепроницаемая термосумка будет правильным решением вопроса. Она хорошо держит температуру, и поэтому все напитки и другие продукты питания сохранятся в прохладе.
У сумки имеются крепкие ручки и длинная лямка для удобного переноса. Объём сумки составляет 16 литров, поэтому в неё поместится много продуктов. Кроме того, есть боковой карман с молнией для хранения всяческих мелочей.
Цена: US $19.99
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