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Мощный светодиодный фонарик Sofirn SF34 сделан из авиационного алюминия, поэтому он не только лёгкий, но и прочный. Цветовая температура светодиода составляет 6000-6500 К.

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Фонарь имеет 5 режимов работы, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IPX7, питание получает от 4 аккумуляторов типа АА. Рабочее напряжение составляет 0,9-4,2 В.

Вес без батареек – 300 граммов. На выбор есть чёрный и золотой фонарик.

Цена: US $20.48 - 34.11

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Эта походная тактическая лопата очень мобильная и многофункциональная. Её длина в полностью собранном виде составляет 760 мм, длина самой лопаты – 164 мм, а ширина – 130 мм. Лопата имеет следующие дополнительные функции: пила, отвёртка и открывалка для бутылок.

Благодаря её эргономичной конструкции, можно собрать ту длину, которая необходима для решения текущих задач. Инструмент выполнен из очень крепкого материала, выдерживает большие нагрузки и перегибы.

Цена: US $14.40

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Термос Zounich имеет защитное тактическое покрытие с принтом в виде силуэтов вооружённых солдат и удобный карабин, с помощью которого его можно прикрепить к поясу или походному рюкзаку, где он не займёт много места не будет мешать при ходьбе. Также внутри есть ситечко, поэтому заварка от чая или трав в кружку не попадёт.

Ёмкость компактного термо-сосуда составляет 800 мл, тепло держится от 6 до 12 часов в зависимости от внешних условий окружающей среды.

Цена: US $14.27

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Открытый тактический нож DAOMACHEN для выживания и кемпинга из молибден-ванадиевой стали CrMoV достаточно тяжелый и массивный, с отличной заточкой, в ножнах сидит плотно, не выпадет. Полная длина ножа – 20,4 см. Длина и ширина лезвия – 9,5 х 3 см. Твёрдость – 59HRC.

Хороший нож для леса, а так же для боя, эргономика рукоятки и геометрия ножа выполнена так, что его удобно держать обратным хватом лезвием вниз.

Цена: US $29.40

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При поездках на природу нужен серьёзный и правильный подход к наличию в походном арсенале средств коммуникации. Удобные и компактные рации бренда Caroger как раз для этого подходят – по ним всегда можно передать и сообщить нужную информацию. Устройство работает от четырёх батареек.

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Рации имеют индивидуальный дизайн в виде камуфляжного окраса, большое количество каналов и подканалов для связи, семь уровней громкости и функцию экономии аккумуляторной батареи.

Цена: US $12.39 - 18.02

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