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Недорогая миниатюрная USB-флешка не занимает много места, и если её подключить к компьютеру или ноутбуку, то она едва видна из слота.

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В интернет-магазине доступны накопители на 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ, а кроме того, продавец предлагает абсолютно бесплатно нанести на устройство гравировку в виде именного логотипа или надписи, который вы сами ему предложите.

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Цена: US $1.94 - 4.09

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Такой необычный нож, выполненный в форме монеты, будет у вас всегда под рукой, благодаря тому, что его можно повесить на шею.

Продаётся в комплекте с цепочкой. Нож имеет отлично заточенное, острое лезвие. Диаметр режущей части, выполненной из титана, составляет 34 мм, а общий вес ножа – 18 граммов.

Цена: US $65.43 - 75.46

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Этот компактный светодиодный фонарь пригодится в походе и будет незаменимым помощником при ремонте вашего автомобиля в ночное время суток или в недостаточно освещённом гараже.

Фонарь можно поставить на стол, прикрепить магнитной ножкой к стене или подвесить на специальный крючок, встроенный сверху в корпус. Работает на трёх съёмных аккумуляторных батарейках типа АА, их полного заряда хватает на 3 часа беспрерывной работы.

Цена: US $6.99 - 11.91

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Небольшой вариант портативного кондиционера, охлаждающего и освежающего воздух, не будет лишним в преддверии жаркого и душного лета. Устройство может работать от розетки, повербанка, компьютера или ноутбука (через разъём USB), и даже от автомобильного прикуривателя.

Перед применением в вентилятор необходимо залить дистиллированную воду комнатной температуры, которая через специальный фильтр превратится в холодный и чистый воздух.

Кроме того, он не просто охлаждает воздух, но может быть также и увлажнителем. Сила потока воздуха регулируется, устройство работает не очень шумно, гораздо тише, чем обычный вентилятор.

Цена: US $38.16

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С этим инструментом вы сэкономите свой бюджет, благодаря тому, что он имеет двойную магнитную головку с прямым и крестовым шлицем, и таким образом покупая одну отвёртку, получаете сразу две.

На выбор есть отвёртки разных размеров, диаметров и конфигураций. Материал, из которого изготовлена головка, – хром-ванадиевая легированная сталь.

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На прорезиненной рукоятке инструмента имеется также гаечный ключ.

Цена: US $2.01 - 5.36

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