Недорогие и полезные товары с AliExpress: монетный нож, аварийный фонарь, портативный кондиционер и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
USB-флешка с собственным логотипом
Недорогая миниатюрная USB-флешка не занимает много места, и если её подключить к компьютеру или ноутбуку, то она едва видна из слота.
Хорошее предложение за низкую цену, которое не стоит упускать.
Цена: US $1.94 - 4.09
Монетный нож
рекламаТакой необычный нож, выполненный в форме монеты, будет у вас всегда под рукой, благодаря тому, что его можно повесить на шею.
Продаётся в комплекте с цепочкой. Нож имеет отлично заточенное, острое лезвие. Диаметр режущей части, выполненной из титана, составляет 34 мм, а общий вес ножа – 18 граммов.
Цена: US $65.43 - 75.46
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Аварийный фонарь с магнитом
Этот компактный светодиодный фонарь пригодится в походе и будет незаменимым помощником при ремонте вашего автомобиля в ночное время суток или в недостаточно освещённом гараже.
Фонарь можно поставить на стол, прикрепить магнитной ножкой к стене или подвесить на специальный крючок, встроенный сверху в корпус. Работает на трёх съёмных аккумуляторных батарейках типа АА, их полного заряда хватает на 3 часа беспрерывной работы.
Цена: US $6.99 - 11.91
Охлаждающий вентилятор
Небольшой вариант портативного кондиционера, охлаждающего и освежающего воздух, не будет лишним в преддверии жаркого и душного лета. Устройство может работать от розетки, повербанка, компьютера или ноутбука (через разъём USB), и даже от автомобильного прикуривателя.
Перед применением в вентилятор необходимо залить дистиллированную воду комнатной температуры, которая через специальный фильтр превратится в холодный и чистый воздух.
Кроме того, он не просто охлаждает воздух, но может быть также и увлажнителем. Сила потока воздуха регулируется, устройство работает не очень шумно, гораздо тише, чем обычный вентилятор.
Цена: US $38.16
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Отвёртка с двойной головкой
С этим инструментом вы сэкономите свой бюджет, благодаря тому, что он имеет двойную магнитную головку с прямым и крестовым шлицем, и таким образом покупая одну отвёртку, получаете сразу две.
На выбор есть отвёртки разных размеров, диаметров и конфигураций. Материал, из которого изготовлена головка, – хром-ванадиевая легированная сталь.
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На прорезиненной рукоятке инструмента имеется также гаечный ключ.
Цена: US $2.01 - 5.36
Магазин тактических ножей с доставкой из России
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