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Планшет компании BDF с 10,1-дюймовой диагональю экрана работает на 4-ядерном процессоре MTK6580 под управлением ОС Android 7.0, имеет 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ ПЗУ.

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Кроме того, на борту устройства предусмотрен слот под SIM-карту мобильного оператора, модули беспроводной передачи информации WiFi и Bluetooth, а также GPS.

Цена: US $81.90 - 93.60

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Китайский адаптер Ugreen, предназначен для удлинения сетевого кабеля, имеет двойной выход RJ45, размещенный с разных сторон, и миниатюрные габариты.

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Кроме того, у покупателей есть возможность выбора, так как адаптер доступен не только в белом, но и чёрном цвете.

Цена: US $3.27

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Разветвляющее устройство HSEN позволяет подключать к одному HDMI-порту сразу два устройства, скорость передачи данных достигает 5,1 Гбит/с. Коммутатор работает со многими устройствами, которые оснащены стандартным портом HDMI.

Есть на коммутаторе и светодиодные индикаторы, информирующие о том, какой именно порт находится в активном режиме. Чтобы изменить источник ввода или вывода, нужно просто нажать кнопку.

Цена: US $3.99

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Устройство ELM327 iCar 2 позволяет быстро и максимально точно считывать все текущие ошибки в системах автомобиля и стирать коды неисправностей, благодаря протоколу OBD-II.

Вся информация передаётся с электронного блока управления на синхронизированный смартфон, компьютер или планшет, для этого в сканере предусмотрен модуль беспроводной передачи данных Bluetooth.

Цена: US $10.34

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Эта водостойкая камера из высококачественного АБС-пластика, снимающая в режиме Full HD, предназначена для уличного размещения. Устройство работает по Wi-Fi и с приложением ICSee.

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Наличие чувствительных датчиков движения, 2-сторонней голосовой связи и встроенных микрофонных динамиков позволяет использовать устройство даже для обеспечения переговорного процесса.

Для удалённого управления необходимо скачать на смартфон специальное приложение.

Цена: US $24.53 - 52.09

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