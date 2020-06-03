Недорогие и полезные товары с AliExpress: 10,1-дюймовой планшет, автомобильный сканер, HDMI-коммутатор и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Бюджетный планшет
Планшет компании BDF с 10,1-дюймовой диагональю экрана работает на 4-ядерном процессоре MTK6580 под управлением ОС Android 7.0, имеет 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ ПЗУ.
Цена: US $81.90 - 93.60
Адаптер для Ethernet-кабеля
Китайский адаптер Ugreen, предназначен для удлинения сетевого кабеля, имеет двойной выход RJ45, размещенный с разных сторон, и миниатюрные габариты.
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Кроме того, у покупателей есть возможность выбора, так как адаптер доступен не только в белом, но и чёрном цвете.
Цена: US $3.27
HDMI-коммутатор
рекламаРазветвляющее устройство HSEN позволяет подключать к одному HDMI-порту сразу два устройства, скорость передачи данных достигает 5,1 Гбит/с. Коммутатор работает со многими устройствами, которые оснащены стандартным портом HDMI.
Есть на коммутаторе и светодиодные индикаторы, информирующие о том, какой именно порт находится в активном режиме. Чтобы изменить источник ввода или вывода, нужно просто нажать кнопку.
Цена: US $3.99
Автомобильный сканер
Устройство ELM327 iCar 2 позволяет быстро и максимально точно считывать все текущие ошибки в системах автомобиля и стирать коды неисправностей, благодаря протоколу OBD-II.
Вся информация передаётся с электронного блока управления на синхронизированный смартфон, компьютер или планшет, для этого в сканере предусмотрен модуль беспроводной передачи данных Bluetooth.
Цена: US $10.34
IP-камера
Эта водостойкая камера из высококачественного АБС-пластика, снимающая в режиме Full HD, предназначена для уличного размещения. Устройство работает по Wi-Fi и с приложением ICSee.
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Наличие чувствительных датчиков движения, 2-сторонней голосовой связи и встроенных микрофонных динамиков позволяет использовать устройство даже для обеспечения переговорного процесса.
Для удалённого управления необходимо скачать на смартфон специальное приложение.
Цена: US $24.53 - 52.09
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