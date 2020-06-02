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Проектор AUN X2 работает на процессоре Cortex A7 с частотой 1,2 ГГц, ОЗУ на 1 ГБ/2 ГБ, ПЗУ на 8 ГБ/16 ГБ и под управлением операционной системы Android 7.1.

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В одной из комплектаций товара предусмотрен пульт дистанционного управления, с которым эксплуатация проектора будет более комфортной.

Яркость проектора – 2000 люмен, проекционное расстояние – 5 метров, размер изображения – от 30 до 120 дюймов.

Цена: US $180.56 - 216.53

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Осциллограф FNIRSI-5012H имеет 2,4-дюймовый информативный дисплей, аккумуляторную батарею ёмкостью 3000 мАч, позволяющую эксплуатировать устройство по 8 часов подряд без подключения к сети, и вполне приятный ценник.

Максимальное напряжение для прибора – 600 вольт, поэтому он подойдёт абсолютному большинству потребителей.

Цена: US $70.40

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Портативная модель сабвуфера TOPROAD имеет FM-радио, слот для TF-карты памяти, разъёмы USB и AUX, поддерживает подключение любых устройств через модуль беспроводной передачи данных Bluetooth 4.2 и запись с микрофона.

Управление устройством осуществляющееся как с панели на самой колонке, так и при помощи комплектного пульта ДУ.

Цена: US $37.71 - 40.54

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Универсальный высокоскоростной USB-концентратор в двух конфигурациях на 4 и 7 портов стандарта 3.0 оснащён комплектным блоком питания от сети 220 вольт.

Каждый порт на хабе оборудован собственной кнопкой питания. Такой вариант концентратора актуален для владельцев оргтехники с ограниченным количеством USB-портов.

Цена: US $7.07 - 14.02

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Если нужен мощный маршрутизатор, то модель Wavlink AC600 – это оптимальный вариант, способный раздавать трафик в радиусе 200 м. Роутер «3 в 1» объединяет функционал точки доступа, маршрутизатора и ретранслятора.

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Модель не боится влаги, поэтому её можно устанавливать на улице, что особенно актуально для летних ресторанных площадок. Скорость передачи информации составляет 500 Мбит/с, частота – 2,4 и 5 Гц.

Цена: US $45.06

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