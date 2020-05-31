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Электрическая отвёртка WORX на все случаи жизни: лёгкая (200 г), компактная (15 x 7 см) и быстро перезаряжающаяся, она способна выдавать до 1200 оборотов в минуту при I=1,5 А и V=3,6 В.

Комплектный набор бит, состоящий из 32 штук, позволит выполнять любые работы по дому и в мастерской без привязки к электросети, поскольку шуруповёрт оснащён сменным аккумуляторным блоком и зарядным устройством.

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Цена: US $160.00

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Благодаря этому компактному столику, любая работа за ноутбуком будет максимально комфортной.

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Столик требует минимальной площади для хранения, легко складывается и раскладывается, высота регулируется.

Кроме того, покупателям предоставлен выбор из двух вариантов цветового оформления.

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Цена: US $29.50 - 59.00

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Данный беспроводной USB-адаптер предназначен для оснащения модулем Bluetooth 5.0 любого стационарного компьютера или ноутбука.

Простота эксплуатации и лёгкость установки драйверов (ПО можно скачать за считанные секунды) позволит быстро подключиться по bluetooth-соединению к самым разным устройствам: беспроводным колонкам, наушникам, клавиатуре, компьютерной мышке и смартфонам.

Цена: US $2.62 - 5.81

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Такое необычное зарядное устройство легко монтируется под столешницей, благодаря чему можно заряжать смартфон или любой другой гаджет с поддержкой технологии беспроводного заряда, просто положив его на чистую поверхность стола.

Одно условие – толщина столешницы не должна превышать 10 мм. Что касается подключения зарядного устройства, то оно осуществляется с помощью комплектного кабеля метровой длины, которой должно хватить до ближайшей розетки.

Цена: US $9.67

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В этой стильной круглой коробочке спрятан USB-кабель длиной один метр. Данный девайс пригодится в поездке или дома при необходимости подключить смартфон к компьютеру или ноутбуку, чтобы скинуть какие-то фото, аудио, видео или текстовые файлы.

Кабель оснащён USB и micro USB, после применения компактно скручивается в пластиковом корпусе катушке и легко помещается в кармане или сумке.

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Цена: US $4.99

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