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Эффектный 25-сантиметровый клинок будет достойным дополнением любой коллекции. Лезвие выполнено из качественной нержавеющей стали высокой прочности, имеет длину 10 см, острый наконечник с одной стороны и удобную открывалку с другой, ловким движением руки превращающуюся в секатор.

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Кроме того, есть три варианта цветового оформления на выбор и два комплектных чехла. Такой нож подойдёт не только для коллекции, но и для бытовых нужд, и для кемпинга.

Цена: US $24.21

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Универсальный набор прецизионных отвёрток 45 в 1 оснащён компактным пластиковым кейсом, в котором все насадки и рукоятка разложены, словно по полочкам.

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Основное назначение этого набора – ремонт мобильных телефонов, жестких дисков и другой электронной техники.

Однако продуманный органайзер – не единственное достоинство этой модели. Рукоятка отвёртки имеет прорезиненное покрытие, а магнитные насадки отлиты из высококачественного металлического сплава.

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Цена: US $4.75

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Отличный уровень, который будет полезен при выполнении любых ремонтно-строительных работ, функционирует как по вертикальной, так и по горизонтальной шкале.

Габариты монтажного инструмента составляют 18,5 x 6 см, чего более чем достаточно, поскольку все замеры можно осуществлять с помощью комплектной лазерной установки с мощностью луча 0,5 мВт и питанием от батареек стандарта AG13.

Цена: US $9.24

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Универсальное приспособление от Litwod с яркостью 4000 люмен, которой вполне хватит для освещения рабочего пространства.

Кроме того, устройство имеет комплектный бокс, четыре режима свечения и перезаряжаемый аккумулятор, который не придётся менять, как обычные батарейки, тратя лишние деньги.

Цена: US $6.80 - 16.53

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Компактный беспроводной пульт позволяет получить удобное управление магнитолой прямо с рулевого колеса, подходит для всех автомобильных dvd-плееров на операционной системе Android и 2 din dvd-плееров.

У этой модели есть все ключевые функции, начиная с громкости и заканчивая приёмом звонков. Управление осуществляется через Bluetooth.

Цена: US $9.10 - 19.25

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