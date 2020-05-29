Недорогие и полезные товары с AliExpress: мини-гравер, инструменты для резьбы по дереву, ремонтный набор и другие
Заблуждение считать, будто широкий ассортимент инструментов нужен только профессиональным мастерам, ведь такие «помощники» могут пригодиться в любом хозяйстве, а уж о мастерских и гаражах и говорить не приходится.
Стоить развеять и стереотип о дороговизне такой продукции – сегодня вполне реально приобрести приличный набор по доступной цене на китайской торговой площадке AliExpress.
Мини-гравер
Универсальный набор, состоящий из самого инструмента и большого количества насадок (135 штук), использование которых позволит создавать настоящие шедевры из дерева.
Есть здесь и ключи для быстрой и лёгкой смены наконечников, и компактный деревянный кейс-органайзер, в котором можно надёжно разместить, как по полочкам, любую мелочовку.
Цена: US $38.66
Набор отвёрток
рекламаЕсли деревообрабатывающие станки – забава узкопрофильных специалистов, то комплект отвёрток – настоящий мастхэв чуть ли не на каждый день.
Плоские, крестообразные, остроконечные – что уж говорить, с помощью этих насадок можно устранить любую поломку.
Кроме того, отвёртки имеют эргономичные, крепкие и массивные рукоятки с антискользящим покрытием, которые помогают справляться с поставленной задачей, прилагая минимум усилий.
рекламаЦена: US $6.82 - 14.61
Набор для резьбы по дереву
Изделия ручной работы пользуются особым спросом, и резьба по дереву – не исключение. А если приобрести этот универсальный набор в компактном пластиковом футляре, то можно вырезать узоры любой степени сложности, радуя близких и заказчиков эксклюзивной продукцией.
Футляр оснащён внутренним органайзером для трёх основных инструментов и 30 сменных насадок, которые выполнены из высококачественной стали марки SK5.
Такой инструмент также широко используется при ремонте электронных плат и замене повреждённых элементов схемы.
Цена: US $22.10
Ремонтный набор
Ещё один комплект на все случаи жизни, который подойдёт как для бытового ремонта, так и для починки всевозможной техники.
В этой портативной коробочке с прозрачной крышкой имеется только всё самое необходимое: отвёртка, разводной ключ, большой ассортимент сменных бит из хорошего сплава и ключ с храповым механизмом.
Цена: US $39.91
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Инструменты для ремонта автомобиля
Этот набор, получивший внушительное по количество комплектующих элементов, имеет более высокую цену. Однако она обусловлена количеством в 123 предмета и качеством от известного бренда WORKPRO.
Кейс укомплектован такими инструментами, как трещотки (3 единицы), шестигранник, насадка для фильтрового демонтажа и всевозможные отвёртки со сменными головками на 4-32 мм, включая индикаторную.
рекламаКроме того, товар можно заказать с доставкой со склада в Российской Федерации.
Магазин инструментов с доставкой из России
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