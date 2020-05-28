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Лучшее решение для тех, кто вынужден даже за рулем постоянно оставаться на связи. Кроме того, с помощью этого сплиттера можно быстро восстановить заряд мобильных устройств.

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На корпусе устройства предусмотрены два USB-выхода и такое же количество прикуривателей. Имеется и LED-индикация, позволяющая отслеживать напряжение бортовой сети автомобиля.

Цена: US $10.92

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Новое популярное решение, позволяющее избегать стационарной фиксации подставки для мобильного телефона на приборной панели автомобиля.

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Достаточно просто установить кронштейн на решетке обдува без какого-либо риска для телефона и неприятных случайностей, связанных с его управлением.

Для дополнительной сохранности боковые стенки фиксатора имеют прорезиненное покрытие, а шарнирный механизм позволяет легко регулировать положение гаджета.

Цена: US $6.92

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Универсальный комплект для автомеханика и каждого автолюбителя, с помощью которого можно аккуратно снимать многие крепёжные элементы без малейшего шанса их повредить.

В комплектном чехле собрано всё самое необходимое: всевозможные лопатки, инструменты для клипсового демонтажа, ключи для фишек и пинов.

Цена: US $3.93 - 23.83

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С помощью такого инструмента можно существенно сократить время ремонта автомобиля, быстро и легко установив хомуты даже в самых труднодоступных местах.

Ещё один плюс – простота эксплуатации щипцов, позволяющая справиться с поставленной задачей даже начинающему мастеру.

Цена: US $10.84

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В модельном ряде бренда OXILAM имеется автомобильная оптика на любой вкус и цвет, с разными цоколями и совершенно беспроблемным монтажом.

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Покупатель получает качественное компактное устройство из алюминиевого сплава с 52-ваттной мощностью, белым свечением в 6000 кельвинов и надёжной защитой от влаги и пыли по стандарту IP67.

Цена: US $18.56 - 23.20

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