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Хорошая система защиты, управляемая с пульта. Для питания сигнализации достаточно 12 В, тогда как для запуска двигателя на дистанционном управлении имеется специальная кнопка, особенно актуальная для тех моделей, у которых нет аналогичной заводской опции.

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Простота установки – ещё один плюс, ведь для этого в комплект сигнализации включено всё необходимое.

Цена: US $41.93 - 50.17

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Многофункциональный инструмент поможет быстро и легко устранить большое количество неполадок в ходовой части автомобиля.

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В случае необходимости ключ легко регулируется, качество сборки отменное, инструмент сделан из хромованадиевой стали.

Цена: US $15.76

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Мультимедийный проигрыватель, в первую очередь, привлекает внимание своей нестандартной формой, предполагающей установку устройства через прикуриватель.

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Отличная и функциональная составляющая – начиная с AUX-выхода и модуля беспроводной передачи данных Bluetooth 4.0, и заканчивая поддержкой аудио-форматов MP3/WMA, а также флеш-накопителей TF до 64 ГБ и USB до 128 ГБ.

Кроме того, устройство имеет зарядный USB-порт, который подходит для всех мобильных телефонов, планшетов и другой мелкой электроники. Диапазон рабочего напряжения – от 12 до 24 В.

Цена: US $17.43

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С компактным бортовым устройством Autotool водитель всегда будет в курсе технического состояния собственного автомобиля.

Невзрачный на первый взгляд автогаджет способен считывать практически любые коды ошибок, параллельно производя комплексную диагностику, причем почти на всех моделях автомобилей.

Цена: US $39.74

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Несмотря на неизвестного производителя, набор Tuosen 46 оценят даже профессионалы, так как в его комплектации есть не только отвёртки с любыми насадками, но и трещотку, вороток, сменные головки на 4-14 мм, торксы, гибкий вал и удлинители.

Все выполнено из качественной хромванадиевой стали и имеет соответствующее покрытие, поэтому сомневаться в износостойкости инструментов точно не стоит.

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Цена: US $21.22

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