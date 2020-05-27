Недорогие и полезные товары с AliExpress: бортовой компьютер, автомобильная сигнализация, набор инструментов и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Автосигнализация с дистанционным управлением
Хорошая система защиты, управляемая с пульта. Для питания сигнализации достаточно 12 В, тогда как для запуска двигателя на дистанционном управлении имеется специальная кнопка, особенно актуальная для тех моделей, у которых нет аналогичной заводской опции.
Цена: US $41.93 - 50.17
Универсальный ключ
Многофункциональный инструмент поможет быстро и легко устранить большое количество неполадок в ходовой части автомобиля.
рекламаВ случае необходимости ключ легко регулируется, качество сборки отменное, инструмент сделан из хромованадиевой стали.
Цена: US $15.76
Автомобильный mp3-плеер
Мультимедийный проигрыватель, в первую очередь, привлекает внимание своей нестандартной формой, предполагающей установку устройства через прикуриватель.
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Отличная и функциональная составляющая – начиная с AUX-выхода и модуля беспроводной передачи данных Bluetooth 4.0, и заканчивая поддержкой аудио-форматов MP3/WMA, а также флеш-накопителей TF до 64 ГБ и USB до 128 ГБ.
Кроме того, устройство имеет зарядный USB-порт, который подходит для всех мобильных телефонов, планшетов и другой мелкой электроники. Диапазон рабочего напряжения – от 12 до 24 В.
Цена: US $17.43
Бортовой компьютер
С компактным бортовым устройством Autotool водитель всегда будет в курсе технического состояния собственного автомобиля.
Невзрачный на первый взгляд автогаджет способен считывать практически любые коды ошибок, параллельно производя комплексную диагностику, причем почти на всех моделях автомобилей.
Цена: US $39.74
Набор инструментов
Несмотря на неизвестного производителя, набор Tuosen 46 оценят даже профессионалы, так как в его комплектации есть не только отвёртки с любыми насадками, но и трещотку, вороток, сменные головки на 4-14 мм, торксы, гибкий вал и удлинители.
Все выполнено из качественной хромванадиевой стали и имеет соответствующее покрытие, поэтому сомневаться в износостойкости инструментов точно не стоит.
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Цена: US $21.22
Магазин инструментов с доставкой из России
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