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Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровые мини-клещи, термостеплер, лазерный дальномер и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Цифровые мини-клещи

При помощи электронного прибора бренда BSIDE можно быстро, легко и безопасно измерить напряжение в домашней или автомобильной электросети. 

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Также можно узнать величины постоянного и переменного тока, сопротивление, частоту, ёмкость и другие электрические параметры, все данные отобразятся на цифровом дисплее. 

Цена: US $19.98 - 59.99

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Лазерный дальномер

Теперь можно не мучиться с обычной рулеткой, чтобы снять замеры в труднодоступных местах, вместо этого можно воспользоваться лазерным инструментом, дающим точный результат на расстоянии. 

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Продавец предлагает на выбор сразу несколько конфигураций дальномера, способного работать на дистанции от 30 до 100 метров при минимальных погрешностях, не превышающих 2 мм, что обусловлено такими факторами, как погода, температура, освещение и пр.

Цена: US $14.99 - 31.26

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Термостеплер

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Универсальный термоинструмент от компании TywelMaster применяется для соединения пластмассовых и ПВХ-элементов, он также незаменим при ремонте пластиковых частей автомобиля и различных бытовых приборов.

Кроме самого термостеплера в набор входят качественные скобы из нержавейки и 1,5-метровый кабель. Мощность потребления устройства составляет 50 ватт. 

Есть возможность заказать инструмент с российского склада.

Цена: US $22.26 - 27.88

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Набор дисков

Отличный набор по доступной цене, который включает в себя 32 специальных диска, предназначенных для работы с металлом, деревом и любыми другими материалами. 

Впечатляет и перечень работ, которые можно проводить, имея в наличие такой набор –  входящие в него диски годятся не только для распиловки, но и для шлифовки и выполнения других задач.

Цена: US $8.23 - 10.98

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Кованый топор

Кованый топор «Ермак» с удобной деревянной рукоятью пригодится в любом домашнем хозяйстве, при небольших строительных работах по дому или в походах, ведь с его помощью можно быстро и легко нарубить сучьев для костра или заготовить дров для растопки. 

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Килограммовый вес топора позволяет крепко удерживать его в руке, избегая скольжений, но в то же время без ощущения лишней тяжести, от которой быстро устаёт рука. Товар можно заказать со склада в Российской Федерации.

Цена: US $9.66

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Магазин инструментов с доставкой из России

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