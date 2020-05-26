Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровые мини-клещи, термостеплер, лазерный дальномер и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Цифровые мини-клещи
При помощи электронного прибора бренда BSIDE можно быстро, легко и безопасно измерить напряжение в домашней или автомобильной электросети.
Цена: US $19.98 - 59.99
Лазерный дальномер
Теперь можно не мучиться с обычной рулеткой, чтобы снять замеры в труднодоступных местах, вместо этого можно воспользоваться лазерным инструментом, дающим точный результат на расстоянии.
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Продавец предлагает на выбор сразу несколько конфигураций дальномера, способного работать на дистанции от 30 до 100 метров при минимальных погрешностях, не превышающих 2 мм, что обусловлено такими факторами, как погода, температура, освещение и пр.
Цена: US $14.99 - 31.26
Термостеплер
рекламаУниверсальный термоинструмент от компании TywelMaster применяется для соединения пластмассовых и ПВХ-элементов, он также незаменим при ремонте пластиковых частей автомобиля и различных бытовых приборов.
Кроме самого термостеплера в набор входят качественные скобы из нержавейки и 1,5-метровый кабель. Мощность потребления устройства составляет 50 ватт.
Есть возможность заказать инструмент с российского склада.
Цена: US $22.26 - 27.88
Набор дисков
Отличный набор по доступной цене, который включает в себя 32 специальных диска, предназначенных для работы с металлом, деревом и любыми другими материалами.
Впечатляет и перечень работ, которые можно проводить, имея в наличие такой набор – входящие в него диски годятся не только для распиловки, но и для шлифовки и выполнения других задач.
Цена: US $8.23 - 10.98
Кованый топор
Кованый топор «Ермак» с удобной деревянной рукоятью пригодится в любом домашнем хозяйстве, при небольших строительных работах по дому или в походах, ведь с его помощью можно быстро и легко нарубить сучьев для костра или заготовить дров для растопки.
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Килограммовый вес топора позволяет крепко удерживать его в руке, избегая скольжений, но в то же время без ощущения лишней тяжести, от которой быстро устаёт рука. Товар можно заказать со склада в Российской Федерации.
Цена: US $9.66
Магазин инструментов с доставкой из России
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