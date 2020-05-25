На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Роскошный расписной клинок TYRANT можно смело назвать произведением искусства, хотя для его изготовления использовались самые простые материалы – белая смола для рукоятки и сталь маркировки 7 cr17mov со степенью твердости 56HRC.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Размеры лезвия составляют 9,8 x 3 x 2,7 см, а длина рукоятки равна 13,2 см, то есть общая длина ножа – 23 см.

Цена: US $19.80

Посмотреть товар

Универсальный набор гаечных ключей из износостойкого хромванадия подойдёт как профессионалам, так и домашним мастерам, имеющим дело с различной техникой и транспортом.

реклама

Набор включает головки и ключ трещотку с механизмом фиксации и лево- и правосторонним вращением. А 10,1-сантиметровый удлинитель поможет справиться с наглухо закрученными креплениями, нарастив 20-сантиметровую рабочую часть инструмента.

Цена: US $31.93

Посмотреть товар

Компактный кейс размещает в себе четыре экстрактора двухстороннего типа, получившие разный размер и общее предназначение, которое сводится к выкручиванию испорченных болтов и саморезов.

реклама

Особенно актуальными такие приспособления являются для работы со старыми узлами, давая 100-процентный результат. Требуется просто выкрутить экстрактор в повреждённую головку крепежа и вытянуть его из паза.

Цена: US $1.97 / набор

Посмотреть товар

Если нужны отличные свёрла для работы по дереву, то этот вариант от производителя VASTАR будет оптимальным: сталь высокого качества, возможность регулирования глубины выполняемых отверстий посредством ослабления/затягивания установочного винта и наличие шестигранного ключа.

Такой набор, представленный в интернет-магазине в двух комплектациях по пять свёрл разных диаметров, однозначно заслуживает внимания.

Цена: US $3.47 - 3.63

Посмотреть товар

Отличная модель пневматического напильника AF5A длиной 16 см от производителя YOUSAILING, получившего скорость холостого хода 6000 об./мин. и вес 457 граммов.

В комплекте к инструменту прилагается 8 дополнительных насадок разной формы и назначения, что позволит проводить работы различной степени сложности.

реклама

Цена: US $16.20 - 56.34

Посмотреть товар

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!