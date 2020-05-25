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Недорогие и полезные товары с AliExpress: торцевые ключи, пневматический напильник, складной нож и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Складной нож

Роскошный расписной клинок TYRANT можно смело назвать произведением искусства, хотя для его изготовления использовались самые простые материалы – белая смола для рукоятки и сталь маркировки 7 cr17mov со степенью твердости 56HRC. 

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Размеры лезвия составляют 9,8 x 3 x 2,7 см, а длина рукоятки равна 13,2 см, то есть общая длина ножа – 23 см. 

Цена: US $19.80

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Комплект торцевых гаечных ключей

Универсальный набор гаечных ключей из износостойкого хромванадия подойдёт как профессионалам, так и домашним мастерам, имеющим дело с различной техникой и транспортом. 

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Набор включает головки и ключ трещотку с механизмом фиксации и лево- и правосторонним вращением. А 10,1-сантиметровый удлинитель поможет справиться с наглухо закрученными креплениями, нарастив 20-сантиметровую рабочую часть инструмента.

Цена: US $31.93

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Набор экстракторов для извлечения повреждённых болтов

Компактный кейс размещает в себе четыре экстрактора двухстороннего типа, получившие разный размер и общее предназначение, которое сводится к выкручиванию испорченных болтов и саморезов.

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Особенно актуальными такие приспособления являются для работы со старыми узлами, давая 100-процентный результат. Требуется просто выкрутить экстрактор в повреждённую головку крепежа и вытянуть его из паза.

Цена: US $1.97 / набор

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Свёрла для деревообработки

Если нужны отличные свёрла для работы по дереву, то этот вариант от производителя VASTАR будет оптимальным: сталь высокого качества, возможность регулирования глубины выполняемых отверстий посредством ослабления/затягивания установочного винта и наличие шестигранного ключа. 

Такой набор, представленный в интернет-магазине в двух комплектациях по пять свёрл разных диаметров, однозначно заслуживает внимания.

Цена: US $3.47 - 3.63

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Пневматический напильник

Отличная модель пневматического напильника AF5A длиной 16 см от производителя YOUSAILING, получившего скорость холостого хода 6000 об./мин.  и вес 457 граммов. 

В комплекте к инструменту прилагается 8 дополнительных насадок разной формы и назначения, что позволит проводить работы различной степени сложности.

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Цена: US $16.20 - 56.34

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Магазин инструментов с доставкой из России

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