Недорогие и полезные товары с AliExpress: универсальный видеорегистратор, инструменты, кабельные стяжки и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Набор инструментов
Данный набор от известной компании WORKPRO включает в себя 170 единиц. В комплектацию товара входят плоскогубцы с длинным носом, диагональные и комбинированные плоскогубцы, молоток, прецизионные отвертки, гаечные ключи, рулетка, большое количество бит и так далее.
Весь набор инструментов удобно разложен по специальным секциям в компактном переносном кейсе-органайзере. Товар можно заказать с доставкой со склада в Российской Федерации.
Цена: US $48.74 - 87.74
Многофункциональный измеритель
рекламаИспользование этого миниатюрного устройства в автомобиле с поддержкой автоматической системы диагностики OBD2 позволяет всегда быть в курсе состояния его основных систем, поскольку прибор оснащён hd-дисплеем для отображения всей актуальной информации.
Кроме того, благодаря измерителю, водитель будет знать о повышении температуры воды, превышении скорости и конкретной неисправности транспортного средства.
Цена: US $25.89
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Кабельные стяжки
Благодаря этим стяжкам можно, наконец-то, привести в порядок все кабели, сложив их в общий жгут.
Удобство применения ленты состоит ещё и в том, что в случае необходимости её можно быстро размотать обратно, в любую минуту отсоединив нужный провод.
Цена: US $0.70 - 3.31
Вакуумный насос для прокачки тормозной системы
Нужно срочно протестировать тормозную систему автомобиля или сделать вакуумную прокачку? Тогда этот насос в форме пистолета станет отличным решением, способным проводить не только диагностику, но и прокачку рабочего агрегата.
Кроме того, с помощью этого универсального девайса вполне реально произвести замену тормозной жидкости, даже если ранее у автолюбителя не было опыта в этом деле.
Что касается совместимости, то насос подходит практически для всех авто, так как имеет множество различных переходников.
Цена: US $33.25
Универсальный видеорегистратор
Автомобильный гаджет Ruccess STR-LD300G – это не просто видеорегистратор высокого качества, а настоящий многофункциональный радар с детектором, GPS-навигацией и двумя широкоугольными камерами с 170-градусным обзором.
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Есть здесь и русифицированное меню, и система голосовых оповещений, и даже возможность применения дополнительного модуля в качестве парктроника.
Цена: US $83.35 - 90.35
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