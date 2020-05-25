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Недорогие и полезные товары с AliExpress: универсальный видеорегистратор, инструменты, кабельные стяжки и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Набор инструментов

Данный набор от известной компании WORKPRO включает в себя 170 единиц. В комплектацию товара входят плоскогубцы с длинным носом, диагональные и комбинированные плоскогубцы, молоток, прецизионные отвертки, гаечные ключи, рулетка, большое количество бит и так далее. 

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Весь набор инструментов удобно разложен по специальным секциям в компактном переносном кейсе-органайзере. Товар можно заказать с доставкой со склада в Российской Федерации.

Цена: US $48.74 - 87.74

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Многофункциональный измеритель

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Использование этого миниатюрного устройства в автомобиле с поддержкой автоматической системы диагностики OBD2 позволяет всегда быть в курсе состояния его основных систем, поскольку прибор оснащён hd-дисплеем для отображения всей актуальной информации. 

Кроме того, благодаря измерителю, водитель будет знать о повышении температуры воды, превышении скорости и конкретной неисправности транспортного средства. 

Цена: US $25.89

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Кабельные стяжки

Благодаря этим стяжкам можно, наконец-то, привести в порядок все кабели, сложив их в общий жгут.

 Удобство применения ленты состоит ещё и в том, что в случае необходимости её можно быстро размотать обратно, в любую минуту отсоединив нужный провод. 

Цена: US $0.70 - 3.31

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Вакуумный насос для прокачки тормозной системы

Нужно срочно протестировать тормозную систему автомобиля или сделать вакуумную прокачку? Тогда этот насос в форме пистолета станет отличным решением, способным проводить не только диагностику, но и прокачку рабочего агрегата. 

Кроме того, с помощью этого универсального девайса вполне реально произвести замену тормозной жидкости, даже если ранее у автолюбителя не было опыта в этом деле. 

Что касается совместимости, то насос подходит практически для всех авто, так как имеет множество различных переходников. 

Цена: US $33.25

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Универсальный видеорегистратор

Автомобильный гаджет Ruccess STR-LD300G – это не просто видеорегистратор высокого качества, а настоящий многофункциональный радар с детектором, GPS-навигацией и двумя широкоугольными камерами с 170-градусным обзором. 

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Есть здесь и русифицированное меню, и система голосовых оповещений, и даже возможность применения дополнительного модуля в качестве парктроника. 

Цена: US $83.35 - 90.35

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porsche.911
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Пускаешь в лужу ветры? к чему твой бессмысленный комментарий?
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