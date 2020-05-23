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Универсальный клинок PEGASI E-xzd11 с 9,8-сантиметровым лезвием и общей длиной 23,5 см. Максимальная толщина боковой грани острия составляет 0,6 см при ширине 3,5 см.

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Однако не только размеры делают этот нож суперпрочным и износостойким – лезвие сделано из качественного высокоуглеродистого стального сплава маркировки 59HRC, а рукоятка выполнена из чёрного дерева.

Цена: US $29.50

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Этот инструмент пригодится не только профессиональным чертёжникам, но и в хозяйстве для домашнего мастера будет не лишним, так как позволяет делать замеры с точностью до миллиметра в диапазоне от 0 до 150 мм.

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Инструмент изготовлен из нержавейки и имеет нулевую калибровку с фиксатором для поступательно перемещающейся каретки.

Кроме того, с помощью этого штангенциркуля можно измерять не только наружную, но и внутреннюю сторону деталей.

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Цена: US $11.19 - 12.59

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Это 15,5-сантиметровое устройство бесконтактного типа Habotest HT 100E, внешне напоминающее ручку с увеличенным диаметром, работает от двух батареек AAA-стандарта.

Как и положено современному детектору, эта модель оснащена информативным LCD-дисплеем, отображающим все необходимые параметры измерений и звуковой сигнализацией.

Цена: US $8.39

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Смартфон имеет 6,22-дюймовый дисплей, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти и работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 439 и операционной системе Android.

Также устройство оснащено 8-мегапиксельной фронталкой и двойной основной камерой с разрешением на 12 Мп. За автономность гаджета отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч.

Цена: US $94.99 - 125.00

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Особенность лазерных ножниц китайского бренда Krachtige, работающих от комплектной батарейки, заключается в том, что их лазерный луч задаёт направление для резки и тем самым вам не потребуется предварительно чертить линию.

Лезвия инструмента выполнены из нержавейки, поэтому ножницы подходят не только для резки бумаги, но и для ткани и многих других материалов.

Цена: US $1.79

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