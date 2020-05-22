Недорогие и полезные товары с AliExpress: точилка для ножей, свёрла для деревообработки и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Тактический нож
Этот тактический нож китайского бренда Swayboo с лезвием длиной 9,3 см и шириной по внешнему ребру 2,9 см изготовлен из высококачественной хромированной стали марки 8Cr13MoV с твердостью 58HRC. Полная длина ножа составляет 24,2 см.
Цена: US $35.20
Сварочный аппарат
Если вам требуется сделать сварку, но нечем, можно стать счастливым обладателем этого компактного, лёгкого и эффективного сварочного аппарата Zx7, с помощью которого реально выполнить отличный шов электродом «тройка».
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А вот использовать больший электрод рискованно, поскольку в этом случае можно спровоцировать перегрев устройства и в итоге – задымление. Сила тока: 60A, ток дуги: 20-250A. Размеры аппарата составляют 190 х 85 х 120 мм.
Цена: US $19.99 - 48.99
Набор свёрл для деревообработки
рекламаОтличный набор из пяти роторных насадок для резьбы по дереву, изготовленный с применением износостойкой легированной стали.
Такая особенность обеспечивает почти мгновенную резку, поскольку свёрла также имеют качественное титановое покрытие, способное выдерживать практически любые нагрузки.
Таким образом, владелец данных роторных насадок сможет работать не только с деревом, но и с любыми другими материалами, будь то металл, пластик, стекловолокно, ПВХ и пр.
Цена: US $3.11 / набор (5 шт.)
Коврик для пайки
Эта рабочая площадка для пайки JAKEMY с теплоизоляционным покрытием станет незаменимым подспорьем не только для профессиональных мастеров, но и для любителей электроники.
Коврик сделан из силикона, который выдерживает температуру нагревания до 450 °C, имеет размеры 300 х 450 мм и множество ячеек для запчастей и инструментов. Товар можно заказать с доставкой со склада в России.
Цена: US $3.79 - 21.17
Профессиональная точилка для ножей
Универсальное устройство китайской компании Lihuachen поможет забыть о проблеме вечно тупых ножей, поскольку с его помощью можно заточить любой клинок, вне зависимости от степени твёрдости лезвия.
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Помимо стандартного 20-градусного угла заточки, благодаря которому ножи смогут резать бумагу на лету, станок имеет ещё одно достоинство в виде практически бесшумной работы.
В то же время точилка снимает хороший слой металла, поэтому злоупотреблять её применением не рекомендуется.
Цена: US $76.68 - 122.04
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