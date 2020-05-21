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Отличный клинок за свою цену с острым лезвием 28 x 9,5 см по длине и ширине, и удобной акриловой рукояткой 15,5 x 1,3 см.

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Толщина лезвия по внешнему краю составляет 3 мм, что в совокупности с высококачественной маркой стали 440С делает этот 150-граммовый клинок практически неуязвимым.

Цена: US $13.84

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Зачем тратиться на AppleWatch, если есть вполне достойные китайские аналоги в похожем форм-факторе, но с более доступной ценой.

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Помимо стильного трендового дизайна и большой функциональной составляющей, эти «умные» часы, получили встроенный GPS-навигатор, емкую батарею, которой хватит на 45 суток работы без подзарядки, а также русифицированное меню.

Кроме того, есть возможность заказать гаджет с доставкой со склада в России.

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Цена: US $54.99

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Отличный набор инструментов для каждого автолюбителя, который при помощи которого можно и колодки поменять, и новые тормозные диски поставить.

Производитель укомплектовал этот эргономичный пластиковый кейс битами и насадками, которые подойдут для всех представителей зарубежного автопрома, попутно позаботившись о том, чтобы они были отлиты из износостойкого металлического сплава.

Данный набор инструментов тоже можно заказать с российского склада.

Цена: US $10.27

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Этот симпатичный набор, выполненный из самых качественных материалов (деревянные рукоятки и ножи из высокомарганцевой углеродистой стали), пригодится как начинающему гравировщику, так и высококлассному мастеру.

В продаже имеются комплекты из 5 и 10 единиц, в которые входят пилинг, изогнутые и универсальные резаки с плоскими ручками, точильный камень, воск, перчатки для работы, а также удобная сумка для хранения инструментария.

Общая длина ножей варьируется от 5 до 6 см, при величине ручных хвостовиков 10,3-12,8 см.

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Цена: US $5.53 - 24.75

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Современные транспортиры сильно отличаются от тех куполообразных линеек, которые использовались раньше.

Теперь речь идет о приборе из АБС-пластика со своим дисплеем, который, несмотря на всю компактность, может измерить вдоль и поперек любые направления, так как имеет для этого автокалибровку и автоотключение в случае длительного неиспользования.

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Отличный вариант для замера заточки клинков и других углов, выдающий результат с точностью до сотых.

Цена: US $8.96

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