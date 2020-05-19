Недорогие и полезные товары с AliExpress: смарт-замок, Bluetooth-гаджет, нож со сменными лезвиями и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Тестер автомобильных аккумуляторов
Компактное устройство позволяет безошибочно определить остаток зарядного цикла аккумуляторной батареи, при этом выявляя ошибки и неисправности.
рекламаПрибор довольно компактный и прочный, выполнен из качественных износостойких материалов. Не подкачала и информативность – на тестере имеется отображающий все актуальные данные дисплей.
Также, помимо точной диагностики аккумулятора, можно проверить рабочее состояние генератора.
Цена: US $35.08
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Складной нож со сменными лезвиями
Это не просто карманный нож от известного бренда WORKPRO, а настоящий набор для профессионалов, состоящий из удобной деревянной рукоятки и 10 сменных лезвий.
Лезвия настолько острые, что с их помощью можно разрезать все что угодно, начиная с бумаги и заканчивая твердыми материалами.
Цена: US $9.59 - 11.99
Дверной смарт-замок
Для открытия и закрытия такого смарт-замка вам не нужны будут привычные ключи. Вместо этого в ход идет уникальный код-пароль или миниатюрные RFID-метки, с помощью которых также можно открыть этот суперавтономный замок с зарядкой раз в год.
При этом чтобы восполнить заряд устройства, не обязательно пользоваться стандартной розеткой, вместо этого прекрасно подойдет обычный повербанк.
Цена: US $44.25 - 46.50
Универсальный Bluetooth-гаджет для автомобиля
Это устройство с модулем Bluetooth 5.0 обязательно оценят по достоинству те люди, которые много времени проводят за рулем автомобиля.
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Большое количество опций, включая радио, плеер, диктофон, ну и, конечно же, громкую связь, позволит водителю не отвлекаться от дороги, используя также оба гнезда устройства для зарядки других гаджетов.
Еще одна фишка – наличие эффектной подсветки, способной скрасить путешествие в темное время суток.
Цена: US $16.12 - 21.45
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Фонарь для кемпинга
В меру тяжелый, компактный, яркий – этот светодиодный фонарь с USB-портом для подзарядки станет незаменимым спутником для путешествия и отдыха на лоне природы.
Наличие удобного крючка позволяет подвесить прибор в палатке или на ветке, получив надежный источник искусственного освещения, способный проработать около 20 часов в беспрерывном режиме.
рекламаБлагодаря металлическому корпусу, этому фонарю не страшны осадки, хотя при желании его можно сразу же спрятать в комплектный чехол.
Кроме того, он способен осветить площадь в 20 кв. метров, работает в трех режимах и отображает состояние заряда своей аккумуляторной батареи с помощью индикации на передней панели.
Цена: US $19.50
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