На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Компактное устройство позволяет безошибочно определить остаток зарядного цикла аккумуляторной батареи, при этом выявляя ошибки и неисправности.

реклама

Прибор довольно компактный и прочный, выполнен из качественных износостойких материалов. Не подкачала и информативность – на тестере имеется отображающий все актуальные данные дисплей.

Также, помимо точной диагностики аккумулятора, можно проверить рабочее состояние генератора.

Цена: US $35.08

реклама

Это не просто карманный нож от известного бренда WORKPRO, а настоящий набор для профессионалов, состоящий из удобной деревянной рукоятки и 10 сменных лезвий.

Лезвия настолько острые, что с их помощью можно разрезать все что угодно, начиная с бумаги и заканчивая твердыми материалами.

Цена: US $9.59 - 11.99

Посмотреть товар

Для открытия и закрытия такого смарт-замка вам не нужны будут привычные ключи. Вместо этого в ход идет уникальный код-пароль или миниатюрные RFID-метки, с помощью которых также можно открыть этот суперавтономный замок с зарядкой раз в год.

При этом чтобы восполнить заряд устройства, не обязательно пользоваться стандартной розеткой, вместо этого прекрасно подойдет обычный повербанк.

Цена: US $44.25 - 46.50

Посмотреть товар

Это устройство с модулем Bluetooth 5.0 обязательно оценят по достоинству те люди, которые много времени проводят за рулем автомобиля.

реклама

Большое количество опций, включая радио, плеер, диктофон, ну и, конечно же, громкую связь, позволит водителю не отвлекаться от дороги, используя также оба гнезда устройства для зарядки других гаджетов.

Еще одна фишка – наличие эффектной подсветки, способной скрасить путешествие в темное время суток.

Цена: US $16.12 - 21.45

реклама

В меру тяжелый, компактный, яркий – этот светодиодный фонарь с USB-портом для подзарядки станет незаменимым спутником для путешествия и отдыха на лоне природы.

Наличие удобного крючка позволяет подвесить прибор в палатке или на ветке, получив надежный источник искусственного освещения, способный проработать около 20 часов в беспрерывном режиме.

реклама

Благодаря металлическому корпусу, этому фонарю не страшны осадки, хотя при желании его можно сразу же спрятать в комплектный чехол.

Кроме того, он способен осветить площадь в 20 кв. метров, работает в трех режимах и отображает состояние заряда своей аккумуляторной батареи с помощью индикации на передней панели.

Цена: US $19.50

Посмотреть товар

реклама

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!